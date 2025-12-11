Долги населения по кредитам рекордно выросли за последний год

11 декабря. FINMARKET.RU - Общий объем кредитов россиян в октябре подскочил на 335 млрд рублей, до 38,3 трлн, следует из данных ЦБ, которые проанализировали "Известия" . Это рекордный рост за год - с сентября 2024-го. Кредитная активность граждан увеличилась, несмотря на то что ключевая находилась еще на очень высоком уровне.

Это связано с накопленным отложенным спросом - пока ЦБ держал ключевую на рекордно высоком уровне. Спрос подтолкнуло даже небольшое снижение банковских ставок и ожидания перехода к более мягкой денежно-кредитной политике, объяснил управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

Еще одной из причин роста стало снижение для банков надбавок для высокорискованных кредитов с 1 сентября, отметил руководитель направления по развитию потребительского кредитования Инго Банка Дмитрий Долженко.

При этом из 335 млрд рублей подавляющую часть - 289 млрд рублей - составили обеспеченные ипотечные, обратил внимание управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. В первую очередь повышенный интерес наблюдался к семейной программе - из-за ожидаемого ужесточения ее параметров, в частности возможности взять только одну льготную ипотеку на семью, обозначил он.

Общий объем долгов россиян с января по октябрь 2025-го вырос лишь на 1,49 трлн рублей - это самый низкий показатель за последние восемь лет, следует из данных Банка России. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года кредитный портфель населения увеличился на 4,86 трлн рублей, а в 2023-м - на 5,7 трлн. Кроме того, даже в 2022-м, когда ЦБ поднимал ключевую до сопоставимого уровня (20%), показатель повысился более чем на 2 трлн.

Такая динамика указывает на резкий месячный всплеск в октябре, нежели на разгон массового кредитования в этом году, пояснил Астафьев.

При этом угроза высокой закредитованности населения есть, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. По его мнению, об этом говорит рост просрочки по ссудам граждан - она увеличивается уже два квартала подряд.