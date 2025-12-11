Ввод офисов в РФ упал более чем в 2 раза

11 декабря. FINMARKET.RU - За неполный 2025 год в городах-миллионниках (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) было сдано всего 16 609 кв. м новых офисных площадей. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP, пишут "Ведомости" . По ее данным, годом ранее в таких мегаполисах ввели в эксплуатацию в 2,2 раза больше - 36 564 кв. м.бизнес-центров в регионах действительно сокращается, отмечают и другие участники рынка, но цифры у них иные. По информации Nikoliers, например, в Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Уфе и Омске в уходящем году сдали 30 900 кв. м помещений, а это на 37% меньше, чем было в 2024 г. У "IDEM-консалтинга" более высокие показатели: компания насчитала порядка 115 000 кв. м только в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани и Перми. Но в прошлом году все равно было в 1,4 раза больше (160 000 кв. м), отмечает ее генеральный директор Екатерина Гресс.

Итог 2025 г. - самый низкий за последние годы. Впрочем, по информации CORE.XP, объемы строительства систематически сокращаются уже несколько лет.

Помимо роста стоимости банковского финансирования на динамику строительства негативно влияет и активность региональных девелоперов в Москве, объясняет заместитель директора подразделения региональных проектов отдела услуг корпоративным клиентам CORE.XP Иван Козис. По его словам, программа комплексного развития территорий позволила им выйти на столичный рынок с меньшими первоначальными затратами и более предсказуемой экономикой проектов. Согласно подсчетам его компании, в 2024 г. объем инвестиций региональных застройщиков здесь достиг 171,5 млрд руб., а это почти в 3 раза больше, чем было годом ранее. В 2025 г. вложения с их стороны составили 63,5 млрд руб., уточняет Козис, но он объясняет такое снижение общим сокращением инвестиционной активности строительного сектора.

Данный тренд подтверждают и сами застройщики.

Дефицит офисов, в свою очередь, привел к резкому увеличению арендных ставок - на 35% в классе А (до 12 000-30 000 руб. за 1 кв. м в год, включая НДС и операционные расходы) и на 23% в классе B (до 10 800-23 000 руб. за квадрат), по данным CORE.XP. .