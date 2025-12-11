Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,179 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0805 руб., максимальный - 11,285 руб. Было заключено 50475 сделок. Объем торгов составил 53211,18 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2535 руб. за юань.

11 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,81 коп. и составил 11,179 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52734,003 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 539,239 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 19,74 коп. и составил 11,2055 руб. Минимальный курс юаня составил 11,084 руб., максимальный - 11,292 руб. Было заключено 124023 сделки. Объем торгов составил 183695,9... Минимальный курс юаня составил 11,084 руб., максимальный - 11,292 руб. Было заключено 124023 сделки. Объем торгов составил 183695,9...

.

Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики фондовых индексов на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно урегулирования конфликта вокруг Украины, а также позитивных данных Росстата о замедлении годовой инфляции; сдерживающим покупателей фактором... читать дальше

.

Национальный союз агростраховщиков (НСА) в следующем году рассчитывает на создание не менее 10 оперштабов в сельхозрегионах РФ, которые будут оказывать помощь аграриям как на этапе подготовки к заключению договоров страхования урожая с господдержкой, так и на этапе... читать дальше

.

Темпы роста корпоративного кредитования в ноябре были близки к уровню октября, когда банки увеличили суммарные требования к организациям на 2,2%, говорится в комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям. ЦБ отмечает, что октябрьское ускорение прироста требований к... ЦБ отмечает, что октябрьское ускорение прироста требований к... читать дальше

.

ЦБ РФ в 2026 году прогнозирует постепенный рост структурного дефицита ликвидности банковского сектора, его величина предварительно оценивается в диапазоне 2,5-3,5 трлн рублей, говорится в комментарии регулятора. ЦБ сузил диапазон прогноза дефицита ликвидности банков на... ЦБ сузил диапазон прогноза дефицита ликвидности банков на... читать дальше

.

Акционеры ПАО "Полюс" утвердили дивиденды за III квартал в размере 36 рублей на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 22 декабря. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 22 декабря. По подсчетам, всего на дивиденды за III квартал "Полюс"... По подсчетам, всего на дивиденды за III квартал "Полюс"... читать дальше

.

Цена на нефть падают вечером в четверг, находясь на минимумах с октября. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:04 мск упала на $1,02 (1,64%), до $61,19 за баррель. Ранее котировки опускались ниже $61 за баррель... Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:04 мск упала на $1,02 (1,64%), до $61,19 за баррель. Ранее котировки опускались ниже $61 за баррель... читать дальше

.

РФ с 1 по 10 декабря отгрузила на экспорт 1,38 млн тонн пшеницы, что на 21,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза. "После роста отгрузок в ноябре декабрь начался с их падения. Причем не только по пшенице.... "После роста отгрузок в ноябре декабрь начался с их падения. Причем не только по пшенице.... читать дальше

.

Банк России включил АО "Регистраторское общество "Статус" в реестр операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), говорится в сообщении на сайте ЦБ. Таким образом,"Статус" стал 19-м оператором, зарегистрированным в этом... Таким образом,"Статус" стал 19-м оператором, зарегистрированным в этом... читать дальше

.

Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в начале торгов в четверг. Dow Jones Industrial Average по данным на 17:54 мск поднялся на 0,36% - до 48228,8 пункта. Dow Jones Industrial Average по данным на 17:54 мск поднялся на 0,36% - до 48228,8 пункта. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,71% - до 6837,74... Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,71% - до 6837,74... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20,81 коп. и составил 11,179 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0805 руб., максимальный - 11,285 руб. Было заключено 50475 сделок. Объем торгов составил 53211,18... Минимальный курс юаня составил 11,0805 руб., максимальный - 11,285 руб. Было заключено 50475 сделок. Объем торгов составил 53211,18...

.

В британском банковском сообществе выступают против того, чтобы замороженные в Британии активы РФ задействовали для финансовой помощи Украине, сообщает в четверг Financial Times (FT) со ссылкой на источники. "Банки высказались против планов использовать хранящиеся у них... "Банки высказались против планов использовать хранящиеся у них... читать дальше

.

Размер минимальной заработной платы в Москве с 1 января 2026 года составит около 40 тыс. рублей, документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы. Согласно соглашению о минимальной заработной плате в Москве на 2026 год, подписанному правительством Москвы с... Согласно соглашению о минимальной заработной плате в Москве на 2026 год, подписанному правительством Москвы с... читать дальше

.

ЦБ выступает за то, чтобы операторы связи передавали данные в государственную информационную систему (ГИС) "Антифрод" на безвозмездной основе, заявил глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. "У нас есть определенные дискуссии с операторами связи,... "У нас есть определенные дискуссии с операторами связи,... читать дальше

.

ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10713,88 (+199,84) руб./грамм; на серебро - 155,69 (+8,85) руб./грамм; на платину - 4247,14 (+114,66) руб./грамм; на палладий - 3777,78 (+86,1) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

.