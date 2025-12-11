Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3544,4 млрд руб.

11 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 3544,4 млрд руб.

.

резидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных мерах по расширению безналичных расчётов и сокращению доли теневой экономики", предусматривающий поэтапное внедрение инструментов для популяризации безналичных платежей и снижения масштаба ненаблюдаемой... читать дальше

.

1 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1103 на 17 млрд 54,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Правительство РФ при доработке законопроекта о введении с 1 января 2026 г. коэффициента эффективности налоговых льгот для ряда резидентов преференциальных режимов предложило продлить срок неприменения новых норм с 2 до 3 лет. Законопроект (N960752-8) правительство... Законопроект (N960752-8) правительство... читать дальше

.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе подскочило на 44 тыс., до 236 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 192 тыс., а не 191 тыс., как сообщалось... Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 192 тыс., а не 191 тыс., как сообщалось... читать дальше

.

Глава правительства Болгарии Росен Желязков объявил об уходе кабинета министров в отставку в связи с антиправительственными протестами, сообщают в четверг местные СМИ. "Граждане призывают к отставке. Необходимо поддерживать и поощрять такую энергию граждан", - сказал... "Граждане призывают к отставке. Необходимо поддерживать и поощрять такую энергию граждан", - сказал... читать дальше

.

ОПЕК повысила прогноз роста предложения жидких углеводородов (ЖУВ) из стран не-ОПЕК+ на 2025 год до 0,96 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Месяцем ранее этот показатель прогнозировался на уровне 0,92 млн, что означает повышение оценки примерно на 40... Месяцем ранее этот показатель прогнозировался на уровне 0,92 млн, что означает повышение оценки примерно на 40... читать дальше

.

Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в октябре составил в среднем до 6,6 млн баррелей в сутки (б/с), что на 7% меньше, чем в сентябре, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК. По сравнению с октябрем 2024 года экспорт вырос на 181 тыс. б/с, или... По сравнению с октябрем 2024 года экспорт вырос на 181 тыс. б/с, или... читать дальше

.

Американский автопроизводитель Ford Motor и южнокорейская энергетическая компания SK Innovation Co. договорились ликвидировать совместное предприятие по производству аккумуляторов для электромобилей и разделить его активы. Как говорится в заявлениях компаний, SK On,... Как говорится в заявлениях компаний, SK On,... читать дальше

.

Страны ОПЕК+ в ноябре увеличили добычу нефти на 85 тыс. б/с к октябрю - до 37,625 млн б/с, но это на 505 тыс. баррелей нефти в сутки меньше установленного плана. Согласно данным, представленным ОПЕК, страны ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+, добыли 23,04 млн б/с, что... Согласно данным, представленным ОПЕК, страны ОПЕК, участвующие в соглашении ОПЕК+, добыли 23,04 млн б/с, что... читать дальше

.

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который позволяет резидентам ряда особых экономических зон (ОЭЗ), заключившим соглашения до 1 сентября 2023 г., вносить изменения в бизнес-планы в упрощенном порядке. Документ (N1094371-8) размещен в... Документ (N1094371-8) размещен в... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,63 пункта (1,126%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2751,29 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2757,08 (+1,34%) пункта,... читать дальше

.

ОПЕК вновь сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на уровне 1,38 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. В актуальном отчете эксперты не стали менять оценки по спросу на нефть в... В актуальном отчете эксперты не стали менять оценки по спросу на нефть в... читать дальше

.

Международные резервы России на 5 декабря составили $741,5 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 28 ноября международные резервы равнялись $733,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $8,1 млрд. По состоянию на 28 ноября международные резервы равнялись $733,4 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $8,1 млрд. Международные резервы представляют собой... Международные резервы представляют собой... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,58/84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 87 коп., Cредний курс продажи вырос...

.

"Газпром" продал имущественный комплекс аэропорта "Остафьево" городу Москве спустя 25 лет после его запуска в качестве воздушной гавани газового концерна. ПАО "Газпром" и департамент городского имущества города Москвы 9 октября подписали договор купли-продажи актива... ПАО "Газпром" и департамент городского имущества города Москвы 9 октября подписали договор купли-продажи актива... читать дальше

.

Банк России продолжает обсуждать вопрос ограничения действия карт международных платежных систем, рассчитывает найти решение в скором времени, заявила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. "Это вопрос обсуждения, в том числе в рамках совета... "Это вопрос обсуждения, в том числе в рамках совета... читать дальше

.