Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5224,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3544,39 млрд руб.

11 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 декабря составили по Российской Федерации 5224,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5000,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 7274,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7059,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 декабря составили 3544,39 млрд руб. против 3589,14091 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

