Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 3349,6 млрд руб.

8 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 3349,6 млрд руб.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,08 коп. и составил 10,8189 руб. Минимальный курс юаня составил 10,756 руб., максимальный - 10,877 руб. Было заключено 86820 сделок. Объем торгов составил 100907,7 млн...

Рынок российских акций, начавший торги на подъеме, подогреваемый ожиданиями прогресса в процессе мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, к вечеру снизился из-за просевшей нефти. Индекс МосБиржи откатился к рубежу 2700 пунктов после утреннего роста к 2740 пунктам...

ВЭБу предоставлен дополнительный капитал, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов. "Буквально накануне Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ) подписал постановление правительства. По вашему поручению нам предоставлен дополнительный капитал в размере 177 млрд...

Дилерская группа "Рольф" планирует в 2025 году реализовать на российском рынке 35 тыс. новых автомобилей и 44 тыс. машин с пробегом, в 2026 году - увеличить показатели до 40 тыс. шт. (14%) и 60-65 тыс. шт. (36-48%) соответственно, сообщила гендиректор компании Светлана...

Ограничения на вывоз золота в слитках с территории России - одна из составляющих плана по обелению экономики - заработают в 2026 году, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное...

Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале недели, ключевым событием которой станет последнее в этом году заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Как стало известно в конце прошлой недели, доходы американцев в сентябре выросли на...

ЦБ РФ с 9 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10541,28 (+264,65) руб./грамм; на серебро - 144,36 (+3,53) руб./грамм; на платину - 4086,83 (+84,41) руб./грамм; на палладий - 3624,73 (+87,14) руб./грамм.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,82 коп. и составил 10,8173 руб. Минимальный курс юаня составил 10,752 руб., максимальный - 10,8725 руб. Было заключено 14515 сделок. Объем торгов составил 27601,45...

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 89,7054 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 100,26 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 декабря, составляет 77,2733 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 117,96 коп.

План обеления снизит долю теневой экономики в ВВП РФ за три года на 1,5 процентного пункта, принесет начиная с 2027 года дополнительные доходы в бюджеты всех уровней в размере до 1 трлн рублей в год, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совете по стратегическому развитию и...

Контроль за оборотом наличных денег в рамках "обеления" российской экономики нужно усилить, считает президент РФ Владимир Путин. "Порядок надо навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках, кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права...

International Business Machines Corp. (IBM) покупает американскую платформу потоковой обработки данных Confluent Inc. за $11 млрд. Как говорится в пресс-релизе IBM, компания заплатит $31 за акцию Confluent. Это примерно на 50% выше цены бумаг на закрытие рынка 7 октября...

Рост ВВП РФ в текущем году составит около 1% Рост ВВП РФ в 2025 году составит около 1%, инфляция будет около или ниже 6%, пришло время наращивать экономическую динамику, заявил президент Владимир Путин на совете по стратегическому развитию и национальным проектам. "В текущем году темпы роста экономики России...

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить решения для перелома негативной демографической тенденции в стране. "Прошу правительство и коллег в субъектах Федерации актуализировать региональные программы повышения рождаемости. Прошу правительство...

декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 8 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-1100 на 14 млрд 334,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк...

