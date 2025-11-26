Рост промпроизводства в РФ в октябре составил 3.1% после повышения на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались выше ожиданий экономистов, которые оценивали октябрьский рост всего лишь на уровне 0,1%

26 ноября. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства вв октябре 2025 года ускорился до 3,1% в годовом сравнении после повышения на 0,3% в сентябре, на 0,5% в августе и на 0,7% в июле, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Темы роста в октябре стали максимальными с декабря 2024 года, во многом они объясняются значительным ростом в сфере производства прочих транспортных средств и оборудования (куда входит в том числе производство военных боевых машин, летательных аппаратов, судов, железнодорожных локомотивов) - на 41,0% в годовом выражении.

"Рост в промышленности в октябре обеспечили в основном сектора с доминирующим присутствием ОПК, а также (в меньшей степени) добыча и нефтепереработка", - сказал "Интерфаксу" руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей экономики ЦМАКП Владимир Сальников.

Показатели по промышленности в октябре 2025 года значительно превысили ожидания аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале ноября консенсус-прогнозу, оценивали октябрьский рост промпроизводства в РФ на уровне 0,1%.

За январь-октябрь 2025 года, по оценке Росстата,увеличилось на 1,0%.

С исключением сезонного и календарного факторов в октябре 2025 года, по оценке Росстата, промпроизводство выросло на 3,0% после снижения на 0,9% в сентябре, роста на 0,7% в августе и уменьшения на 0,5% в июле.

В октябре 2025 года существенно ускорился рост в обрабатывающих отраслях - до 4,5% в годовом сравнении с 0,4% в сентябре (за январь-октябрь обработка выросла на 3,1%).

В добывающем секторе в октябре 2025 года был зафиксирован рост на 1,3% после роста на 0,2% сентябре (за январь-октябрь - снижение в добыче на 1,7%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в октябре был зафиксирован рост на 1,3% после роста 1,2% в сентябре (за январь-октябрь - падение на 1,5%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов производство в октябре упало на 3,3% после снижения на 0,9% в сентябре (за январь-октябрь - падение на 3,5%).

Отрасли, показавшие в октябре 2025 года значительный рост по сравнению с октябрем 2024 года:

- производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 41,0%;

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - 20,3%;

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 19,4%;

- выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - 9,2%;

- производство табачных изделий - 9,2%;

- ремонт машин и оборудования - 4,9%;

- производство текстильных изделий - 4,8%;

- добыча металлических руд - 1,5%.

Отрасли, снизившие объемы производства в октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 38,4%;

- добыча прочих полезных ископаемых - 12,5%;

- производство электрического оборудования - 10,0%;

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалы) - 9,1%;

- производство резиновых и пластмассовых изделий - 8,9%;

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - 6,8%;

- производство одежды - 6,8%;

- производство мебели - 5,6%;

- производство кожи и изделий из кожи - 5,4%;

- металлургическое производство - 4,1%;

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 3,6%,

- производство бумаги - 5,1%;

- производство химических веществ и химических продуктов - 2,7%;

- производство прочих готовых изделий - 2,4%;

- добыча угля - 1,3%;

- производство продуктов питания - 0,5%,

- напитков - 0,6%;

- производство кокса и нефтепродуктов - 0,1%.

В 2025 году экономисты ожидают роста промышленности РФ на 0,6% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале ноября). Минэкономразвития в сентябре понизило прогноз по росту промпроизводства в РФ в 2025 году до 1,5% с 2,6% в апрельской версии.

Согласно данным, производство легковых автомобилей в РФ в октябре 2025 года упало год к году почти наполовину, по сравнению с предыдущим месяцем - почти на четверть. За октябрь в РФ было выпущено 50 тыс. легковых автомобилей (-46,7% г/г и -24,8% м/м).

Сильное падение показателя год к году обеспечено, в частности, эффектом высокой базы. Как сообщалось, в октябре 2024 г. в РФ была произведена 91 тыс. легковых машин, что, согласно данным Росстата, до сих пор является самым высоким месячным показателем с февраля 2022 года. Рост производства в 4-м квартале 2024 года шел на фоне активизации авторынка - тогда же, как сообщалось, фиксировались и рекордные для рынка продажи, что происходило на фоне повышения утильсбора и перезапуска программ господдержки спроса.

Важным фактором для октябрьского выпуска этого года стал переход на режим неполной четырехдневной рабочей недели основного игрока российского авторынка по количеству реализуемых автомобилей - "АвтоВАЗа". Это произошло как раз перед началом очередного месяца - 29 сентября.

По итогам января-октября 2025 г. в РФ было выпущено в общей сложности 537 тыс. легковых автомобилей (-9,6%).

Выпуск грузовиков в октябре упал г/г на 41,3%, до 11,4 тыс. шт. По сравнению с сентябрем текущего года объем их производства в прошлом месяце был на 2,8% больше. С начала года грузовых автомобилей в РФ выпущено 109 тыс. шт. (-31,7%).

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в прошлом месяце было произведено 800 шт. (-40,7% г/г и -26% м/м). По итогам 10 месяцев - 7,9 тыс. шт. (-35,5%).

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в октябре упало год к году на 42,4%, до 12,7 тыс. единиц, и было на 16,5% меньше, чем в сентябре текущего года.

Кузовов для автотранспорта в прошлом месяце было изготовлено 3,6 тыс. шт. (-38,9% г/г и +0,6% м/м).