Российская сталь может начать дорожать только в 2028 году

8 декабря. FINMARKET.RU -на горячекатаный прокат в российских портах могут колебаться около текущих уровней до 2028 года при сохранении слабого спроса нав мире. Дальнейший рост котировок в этом сценарии будет обусловлен в основном инфляцией. Для восстановления рынка требуется выход из кризиса китайского строительного сектора, а также рост спроса на импортный металл в Индии и на Ближнем Востоке, пишет "Коммерсантъ".

При сохранении текущей ситуации на мировом рынке экспортные цены на российскую сталь начнут расти только в 2028 году, следует из прогнозов консалтинговой компании Kept. По оценкам аналитиков, в этом сценарии стоимость горячекатаного проката в портах Черного моря до 2027 года будет колебаться в диапазоне $478–487 за тонну (FOB), на Дальнем Востоке — $509–519 за тонну. В 2028 и 2029 годах ожидается увеличение котировок до $512 и $540 за тонну и до $548 и $578 за тонну соответственно. Но и этот рост, отмечают в Kept, будет обусловлен скорее инфляцией, чем изменением фундаментальных факторов..