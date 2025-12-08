Эксперты допускают по итогам года как рост ВВП, так и его снижение

8 декабря. FINMARKET.RU - Динамика ВВПпо итогам года может оказаться ниже официальных прогнозов, полагают опрошенные "Ведомостями" экономисты. Относительно перспектив экономики в 4-м квартале эксперты расходятся во мнении - диапазон прогнозов варьируется от -0,8% до 1,7% год к году. Основными вызовами могут стать жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), крепкий курс рубля, низкие цены на нефть и негативное влияние санкций на экспорт, говорят эксперты.

Президент России Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!" заявил, что темпы роста экономики замедляются. По прогнозу, за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5 до 1%, рассказал глава государства. Эта оценка совпадает с прогнозом Банка России, хотя она и ниже официального прогноза правительства (1%).

Минэк отметил ускорение роста ВВП в октябре до 1,6% в годовом выражении после 0,9% в сентябре. С исключением сезонного фактора показатель прибавил 1,1% после 0,5% месяцем ранее, оценило министерство. За первые 10 месяцев рост составил 1%. В 3-м квартале показатель замедлился до 0,6% после 1,1% и 1,4% во 2-м и 1-м кварталах соответственно.

Как ожидает главный экономист "Т-инвестиций" Софья Донец, динамика в 4-м квартале будет отрицательной и составит -0,8% год к году, Относительно 3-го квартала рост ВВП будет околонулевым (0,1% с сезонной корректировкой), считает Донец. Рост в 4-м квартале ожидается близким к нулю, хотя была вероятность, что он окажется слабоотрицательным из-за высокой базы того же квартала 2024 г., отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг ожидает динамики на уровне нескольких десятых процента год к году, что будет означать рост квартал к кварталу. Главный экономист "БКС мир инвестиций" Илья Федоров также допускает, что год к году показатель вырастет в 4-м квартале на 0,3%.

Главный экономист ВТБ Родион Латыпов ждет увеличения экономики за 4-й квартал в годовом выражении на 0,6%, это соответствует приросту на 1-1,5% к предыдущему кварталу (с поправкой на сезонность). Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков также надеется на сохранение относительно высоких темпов роста в последнем квартале (0,7-1,1% год к году) на фоне смягчения ДКП и устойчивой динамики внутреннего спроса.

Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов ожидает квартального роста на 1,3% год к году. Позитивный результат объясняется октябрьской статистикой, говорит он. По расчетам ЦМАКПа, темпы роста в 4-м квартале составят примерно 1,7% год к году.

Базовый прогноз ЦМАКПа предполагал динамику 0,8-0,9% на 2025 г., но, ориентируясь на данные декабря, его стоит пересмотреть в сторону снижения - 0,7-0,8%, говорит руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрий Белоусов. По итогам года рост ВВП составит 0,8%, согласны Вайсберг и Федоров. Бирюков ждет роста на уровне 0,8-1% в годовом выражении. Донец настроена более критично: она прогнозирует, что рост экономической активности составит 0,6% по итогам года.