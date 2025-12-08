- снятие санкций в авиационном секторе;
- отмена запрета на новые инвестиции;
- снятие санкций с российских банков;
- устранение ограничений на импорт товаров, отнесенных к категории предметов роскоши, включая косметику.
СЕГОДНЯ:
08 декабря 2025 года 09:17
Бизнес в США стремится расширить присутствие в России
Валерий Шарифулин/ТАСС
8 декабря. FINMARKET.RU - Компании из США стремятся расширять инвестиции на российском рынке, рассказал "Известиям" глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Роберт Эйджи. Однако, несмотря на то что Москва и Вашингтон обсуждают запуск экономических проектов, санкции всё еще остаются главным препятствием для нормализации деловых связей. "Отмена запрета на инвестиции - это наш приоритет № 1. Компании, которые остались в России, очень бы хотели расширяться, а те компании, которые ушли или еще не приходили, хотели бы иметь такую возможность в будущем", - сообщил Эйджи. При этом он отметил положительные сигналы, которые начали появляться после смены власти в Белом доме. По словам Эйджи, президент США Дональд Трамп, "наверное, видит и понимает, какой ущерб санкции наносят американским компаниям". В администрации Трампа, как сказал глава AmCham, позитивно отнеслись к содержанию подготовленной AmCham "Белой книги" - комплексного документа с предложениями по частичному снятию санкций. Этот анализ американский бизнес рассматривал как основу для будущего диалога между странами. "Надеемся, что наша "Белая книга" станет дорожной картой, так как мы в ней описали все последствия, которые санкции наносят американским компаниям", - отметил бизнес-омбудсмен. Он отметил, что в приоритетных рекомендациях значатся четыре направления:
