.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 ноября в размере 78,2503 руб.
.
27 ноября 2025 года 17:33
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 ноября в размере 78,2503 руб.
|0
27 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 78,2503 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,38 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
27 ноября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 ноября снизилась на 1,14% и составила 50614,590 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 50614,590 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 581,275 млрд руб., или на...
.27 ноября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,39 коп. и составил 11,0225 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9915 руб., максимальный - 11,059 руб. Было заключено 52845 сделок. Объем торгов составил 93145,91...
.27 ноября 2025 года 18:57
Российский рынок акций, открывшийся незначительным ростом, завершил торги в минусе после заявления президента РФ Владимира Путина о нелегитимности нынешней украинской власти, что дало понять, что скорого завершения процесса мирного урегулирования украинского конфликта ожидать не... читать дальше
.27 ноября 2025 года 18:50
Товарооборот продукции АПК между РФ и Ираном за девять месяцев этого года вырос на 20%, сообщает Минсельхоз по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с министром сельскохозяйственного джихада Ирана Голамрезой Нури Гезелдже. Кроме того, в этом году РФ возобновила экспорт... читать дальше
.27 ноября 2025 года 18:41
Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 28 ноября, вновь снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 0,41%, до 2179,96 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 6,79%, до 2031,29... читать дальше
.27 ноября 2025 года 18:27
Венчурный фонд ПАО "Ростелеком" - ООО "Коммит Кэпитал" - увеличил долю в ООО "Имреди" (разработчик цифровой платформы для ритейла Imredi) до 53,8% с 25,67%. По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения зарегистрированы 26 ноября. Продавцами выступили основатели "Имреди" -... читать дальше
.27 ноября 2025 года 18:12
Качество ржи, выращенной аграриям в этом году, существенно лучше прошлогоднего, свидетельствуют результаты обследования, проведенного специалистами ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК" (ЦОК АПК). Как сообщила первый замдиректора центра... читать дальше
.27 ноября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,32 коп. и составил 11,0168 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9865 руб., максимальный - 11,066 руб. Было заключено 12124 сделки. Объем торгов составил 21803,41...
.27 ноября 2025 года 17:48
Банк России регулярно проводит мониторинг доступности страховых услуг в новых регионах РФ и не отмечает недостатка в страховых сервисах на этих территориях, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции. "Что касается работы и сервисов в... читать дальше
.27 ноября 2025 года 17:40
ЦБ РФ с 28 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10414,42 (-12,53) руб./грамм; на серебро - 132,03 (+2,64) руб./грамм; на платину - 3932,2 (+5,46) руб./грамм; на палладий - 3549,8 (+14,73) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.27 ноября 2025 года 17:33
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 78,2503 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,38 коп. Это автоматическое сообщение.
.27 ноября 2025 года 17:33
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 ноября, составляет 90,788 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,67 коп. Это автоматическое сообщение.
.27 ноября 2025 года 17:23
Европейскому центральному банку (ЕЦБ) еще слишком рано обсуждать снижение процентной ставки, так как инфляция в еврозоне может оказаться выше, чем предполагается, считает член совета управляющих ЕЦБ и глава ЦБ Латвии Мартиньш Казакс. По его словам, хотя общий показатель... читать дальше
.27 ноября 2025 года 17:15
ФНС предлагает обсудить возможное изменение правил назначения управляющих в дела о банкротстве граждан
Федеральная налоговая служба считает необходимым обсудить возможное изменение правил назначения управляющих в дела о банкротстве граждан, рассмотрев, в частности, использование их независимого выбора через государственный ресурс, сообщил заместитель руководителя ведомства... читать дальше
.27 ноября 2025 года 17:08
Путин: российский бюджет терял десятки миллиардов рублей из-за ввоза товаров через Казахстан без документов
Нелегальный ввоз товаров из Казахстана автомобильным транспортом приносит бюджету РФ ущерб на "десятки миллиардов рублей", для пресечения такого "черного" импорта" президент РФ Владимир Путин дал поручение таможенным органам по проверке документов, что привело к очередям из фур... читать дальше
.27 ноября 2025 года 16:59
Правительство РФ поддержало итоговую редакцию депутатского законопроекта о допуске цифровых финансовых активов (ЦФА) к традиционной инфраструктуре рынка ценных бумаг и распространении на них действующих правил брокерской и доверительной деятельности. Как рассказал "Интерфаксу"... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.