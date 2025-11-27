Бизнес заявил о снижении производства подсолнечного масла

27 ноября. FINMARKET.RU -подсолнечного масла в этом сельхозгоду (с сентября 2025-го по август 2026-го) составит в 7,6 млн т. Такая оценка содержится в квартальном консенсус-прогнозе Центра ценовых индексов (ЦЦИ), пишут "Известия" . Это на 3% меньше показателя предыдущего опроса аналитиков. По данным Минсельхоза, годом ранее производство составило 8 млн т. Таким образом, его выпуск в этом году может сократиться на 5%.

Снижение изготовления масла связано с неурожаем подсолнечника в этом сезоне, сказал гендиректор агропредприятия "Леон" Андрей Курносов. Валовой сбор этой культуры на 21 ноября составил 16,5 млн т - на 3,5% ниже, чем за тот же период годом ранее, следует из данных Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Росстат указывает, что на начало ноября сбор подсолнечника снизился год к году на 0,8%, до 14 млн т.

Как отмечают эксперты, основной причиной снижения урожая стали сложные погодные условия, кроме того, переработчики фиксируют снижение масличности семечки. На этом фоне растет себестоимость производства - с 2024 года она увеличилась на 20%.

Согласно прогнозу Минсельхоза, в этом году урожай всех масличных культур (подсолнечник, соя, рапс) составит около 31 млн т, из которых доля подсолнечника - порядка 17 млн т, сообщил "Известиям" представитель министерства. По его словам, объемы производства позволят в полной мере обеспечить внутренний рынок растительными маслами, а также реализовать экспортный потенциал, уверяет представитель Минсельхоза. Самообеспеченность растительными маслами в нашей стране превышает 250% при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности в 90%, добавил он.

Снижение производства масла умеренно влияет на рост цен на товар. На фоне сокращения производства растут и экспортные цены на подсолнечное