Самые наукоемкие компании России

27 ноября. FINMARKET.RU - В РФ с 2021 г. по ноябрь 2025 г. число зарегистрированных патентов на изобретения и промышленные образцы выросло на 250 300 единиц. В частности, 30 компаний-лидеров прибавили за 5 лет 14 700 патентов (+16%), а всего на них к середине ноября 2025 г. приходилось 104 415 охранных документов, следует из базы данных Роспатента, с которыми ознакомились "Ведомости" . Эти цифры включают как действующие, так и уже не действующие охранные документы.

Лидером по числу патентов является госкорпорация "Ростех". На ноябрь 2025 г. в ее копилке было 28 300 охранных документов. В тройке лидеров также "Росатом" (13 800) и "Роскосмос" (11 700).

Патентная активность юридических лиц в подаче заявок на изобретения выросла с 14 452 заявок в 2021 г. до 15 772 в 2024 г., или на 9%, сообщили в Роспатенте. В частности в 2024 г. рост был 4% по сравнению с 2023 г. Повышение активности в службе связывают с импортозамещением и поддержкой государством научных исследований. "И это не случайность, а системный устойчивый рост на протяжении всего года", - сказали в ведомстве.

"Ведомости" рассмотрели патентную активность 400 крупнейших по выручке компаний России, доходы каждой из которых превышали в 2024 г. 40 млрд руб. Из них отобраны 30 лидеров по числу охранных документов, и их деятельность изучена подробнее.

С учетом дочерних предприятий на эти 30 компаний к середине ноября 2025 г. было зарегистрировано 104 415 патентов на изобретения и промышленные образцы, согласно открытой базе данных Роспатента. Сюда входят все когда-либо зарегистрированные документы, включая уже не действующие. На начало 2021 г. их было 89 800, а прирост за 5 лет составил 16%.

Крупнейшей по масштабам научной деятельности является "Ростех". Совокупный объем зарегистрированных патентов на изобретения и промышленные образцы на середину ноября 2025 г. превышал у нее 28 300 единиц. На конец 2024 г. организациям "Ростеха" принадлежало свыше 24 000 объектов интеллектуальной собственности. В их числе 16 900 объектов промышленной собственности (12 000 патентов РФ, 297 зарубежных патентов и 4600 ноу-хау), а также 5600 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ и баз данных, 1600 товарных знаков. В 2024 г. "Ростех" получил 819 патентов и оформил 414 ноу-хау.

Среди лидеров по научной активности доминируют государственные корпорации ис весомым госучастием. В топ-5 по числу патентов также входит "Росатом", предприятия которого имеют 13 800 зарегистрированных охранных документов, "Роскосмос" (11 700), "Газпром" (7200) и "Татнефть" (6840).

Наибольший абсолютный прирост с 2021 г. по числу зарегистрированных патентов был у "Ростеха" (+3731), "Газпрома" (+1822), "Росатома" (+1597), "Татнефти" (+1162) и "Роскосмоса" (+1041). Лидером по относительному приросту патентов за последние пять лет среди 30 крупнейших по выручке компаний был "Сбер", который поднял их число с 228 на конец 2020 г. до 654 к концу ноября 2025 г., или в 3 раза. Следом идут Объединенная вагоностроительная компания (рост в 2,1 раза), "Яндекс" (+59%), "Газпром" (+34%) и "Лаборатория Касперского" (+29%).

"Росатом" зафиксировал рост накопленного числа патентов, зарегистрированных за границей, а также оформленных секретов производства (ноу-хау) с 2906 на конец 2021 г. до 3670 к концу 2024 г., или на 26%. В 2023 г. их получено 257, а в 2024 г. - 279.

"Роскосмос" в 2024 г. выделил на прикладные научные исследования 155 млрд руб. средств федерального бюджета. Общий размер выручки корпорации оценивался ее руководством в том году в 492 млрд руб., т. е. исследования и разработки составили больше трети выручки. Число патентов корпорации выросло за последние пять лет на 10% с 10 659 до 11 700.

У "Газпрома" и его дочерних организаций насчитывалось 7170 патентов на середину ноября 2025 г. По итогам 2025 г. компания была на 2-м месте после "Ростеха" по приросту патентов, которых за год стало больше на 418. Число действующих патентов выросло с 2786 на начало 2021 г. до 3653 к началу 2025 г.

Пятерку лидеров по числу патентов замыкает "Татнефть", у которой с учетом дочерних организаций их было 6839. В частности, на балансе группы в начале 2025 г. числилось 3493 действующих объекта интеллектуальной собственности. Инвестиции в инновационную деятельность компании в 2024 г. составили 22 млрд руб. (в 2023 г. - 12,6 млрд руб.), согласно отчетности самой компании.