Как добраться до 60 триллионов рублей населения

27 ноября. FINMARKET.RU - Российские госкомпании мечтают использоватьнаселения в объеме около 60 трлн руб., лежащие на банковских счетах. Проблема в том, что более 90% от общей суммы депозитов владеет менее 1% населения. И эти люди не спешат передавать накопления госкомпаниям. Остальным россиянам не до инвестирования скромных сбережений, сообщает ВЦИОМ, на данные опроса которого ссылается "Независимая газета".

Подавляющее большинство населения не может вложить сбережения в самый предпочитаемый инструмент – в покупку недвижимости. И поэтому держат деньги на краткосрочных банковских вкладах. А половина россиян вообще не имеют сбережений, говорят социологи.

Почти 96% вкладчиков хранят в банках менее 1 млн руб. И эти скромные суммы часть россиян считает сбережениями.

Поскольку почти половина участников социологических опросов заявляют о наличии у них именно сбережений, а не минимального резерва на случай болезни или других экстренных обстоятельств.

Но эти весьма скромные среднестатистические накопления для наших граждан чиновники видят совершенно иначе. Чиновники видят в отчетах Центробанка, чтохранит суммы, которые чуть не вдвое превышают весь годовой бюджет правительства. И недоумевают, почему эти деньги населения не находятся в руках госкомпаний и не используются в различных государственных проектах, пишет "НГ".

Предоставление физлицам немного более высокой доходности по облигациям по сравнению с другими инвесторами могло бы расширить их участие в инфраструктурных проектах, заявил председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко. Как напомнил Петушенко, в банках у населения скопилось около 60 трлн руб., и премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачу разработать инструменты для привлечения населения в финансирование масштабных инфраструктурных проектов. По словам главы «Автодора», повышение доходности для физлиц не потребует дополнительных бюджетных средств, поскольку риски по погашению облигаций берет на себя компания.

Проблема и в том, что и у подавляющей части населения также есть «недопонимание»: почему нужно отдавать деньги госкомпаниям, когда большинство жителейсчитают самым правильным способом сбережений покупку золота или недвижимости. Инвестиционно-сберегательные практики большинства россиян нацелены скорее на сохранение денег, нежели на их приумножение. Короткий горизонт планирования из-за высокой неопределенности, в которой живет общество сегодня, препятствует развитию долгосрочного инвестиционно-сберегательного поведения, признают социологи.

Около трети опрошенных россиян сообщили, что не имеют возможности откладывать на что-либо. За последние 10 лет этот показатель практически не изменился: о невозможности откладывать деньги в 2012 году говорили 36% респондентов, а в 2022 году – 31%.

Доля россиян, имеющих накопления, по данным ВЦИОМ, выросла с 2010 года в полтора раза. В 2010 году о наличии накоплений говорили 30% респондентов, а в 2022 году – уже 44% опрошенных.

Правда, называемые цели этих накоплений заставляют усомниться в больших резервах у россиян для инвестирования в госпроекты. Три главные цели накоплений для всего населения – это ремонт жилья (19%), отдых или лечение (17%) и «на всякий случай» (31%).

Реальное поведение россиян отличается от представлений о надежности финансовых инструментов: хотя надежными считают недвижимость и ценные металлы, фактически люди хранят сбережения прежде всего в банках – на накопительных счетах и рублевых депозитах. Иными словами, есть разрыв между идеальной моделью «оптимального долгосрочного инструмента» и практическими возможностями, доступными здесь и сейчас, отмечают специалисты ВЦИОМ.