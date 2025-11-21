.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 79,0246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,71 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 90,5625 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 90,5625 руб. По сравнению с...

Правительство РФ перенесло ввод второй очереди Нерюнгринской ГРЭС ПАО "РусГидро" на конец 2027 г. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Датой начала поставки мощности на оптовый рынок установлено 1 апреля 2028... читать дальше

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил "дорожную карту" по регулированию виртуальных активов и внедрению майнинг технологий на 2026-2030 годы, сообщает электронное издание "Туркменистан: золотой век". Вице-премьер Ходжамырат Гелдимырадов доложил о... Вице-премьер Ходжамырат Гелдимырадов доложил о... читать дальше

Правительство Белоруссии ввело запрет на передвижение по территории республики зарегистрированных в Литве грузовиков и тягачей, это следует из опубликованного в субботу на национальном правовом портале постановления белорусского Совмина. При этом литовским грузовым прицепам и... читать дальше

Регионам, которые вкладывали деньги в инфраструктуру особых экономических зон (ОЭЗ), направят в качестве компенсации расходов 3,9 млрд рублей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Чувашию. "Средства получат семь субъектов. Особые... читать дальше

В столице согласовали архитектурную концепцию станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии, её внешний вид будет напоминать об эпохе расцвета отечественного производства в советский период, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Согласована архитектурная концепция станции "ЗИЛ"... "Согласована архитектурная концепция станции "ЗИЛ"... читать дальше

Благодаря реализации проектов комплексного развития территорий в столице появится около 23 тысяч рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей "Пять новых проектов комплексного развития территорий дадут городу порядка 23 тысяч рабочих мест", - написал Собянин в своем телеграм-канале... читать дальше

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона "О единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех". Соответствующий законопроект (1076648-8) размещен в субботу в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ. Законопроект определяет правовые основы... Законопроект определяет правовые основы... читать дальше

International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, уведомила португальскую госкомпанию Parpublica об интересе к участию в приватизации TAP Air Portugal, говорится в сообщении IAG. "До того, как IAG сможет предложить... "До того, как IAG сможет предложить... читать дальше

Мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи жилья могут отменить со следующего года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Застройщики могут без штрафов переносить. (...) Когда СВО, высокая ставка, мы действительно понимали, что (...) абсолютно объективно,... читать дальше

РЖД выступают за организацию перевозок в 2026 г. в соответствии с очередностью, предусмотренной правилами недискриминационного доступа (ПНД), без заключения соглашений с угледобывающими регионами, заявила замгендиректора компании Ирина Магнушевская на заседании комиссии... читать дальше

Правительство РФ утвердило перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, по которым будет установлено предельное количество платных мест в 2026/2027 учебном году. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале... читать дальше

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прогнозирует, что объем выдачи ипотечных кредитов в России за ноябрь превысит отметку в 500 млрд рублей, при этом называет ситуацию по ипотеке тревожной. "Полпроцента, конечно, снижение очень низкое, очень маленькое, но психологический... "Полпроцента, конечно, снижение очень низкое, очень маленькое, но психологический... читать дальше

Минфин США опубликовал лицензию, разрешающую транзакции с рядом банков из РФ в рамках проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии. В документе, опубликованном на сайте министерства в пятницу, приводится перечень банков, транзакции с которыми в рамках данного проекта теперь разрешены. Речь... читать дальше

Денежная масса (агрегат М2) в РФ в октябре 2025 года увеличилась на 1,811 трлн рублей, или на 1,5%, до 123,072 трлн рублей после снижения в сентябре на 0,3%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Годовой темп прироста денежной массы на 1 ноября вырос до 13,0% после... Годовой темп прироста денежной массы на 1 ноября вырос до 13,0% после... читать дальше

