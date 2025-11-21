21 ноября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
21 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|IV квартал 2024
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|январь 2025
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|март 2025
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|март 2025
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 ноября 2025 года 09:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 79,0246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,71 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 90,5625 руб. По сравнению с...
.
22 ноября 2025 года 18:15
Правительство РФ перенесло ввод второй очереди Нерюнгринской ГРЭС ПАО "РусГидро" на конец 2027 г. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. Датой начала поставки мощности на оптовый рынок установлено 1 апреля 2028... читать дальше
.
22 ноября 2025 года 17:57
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил "дорожную карту" по регулированию виртуальных активов и внедрению майнинг технологий на 2026-2030 годы, сообщает электронное издание "Туркменистан: золотой век".
Вице-премьер Ходжамырат Гелдимырадов доложил о... читать дальше
.
22 ноября 2025 года 17:09
Правительство Белоруссии ввело запрет на передвижение по территории республики зарегистрированных в Литве грузовиков и тягачей, это следует из опубликованного в субботу на национальном правовом портале постановления белорусского Совмина. При этом литовским грузовым прицепам и... читать дальше
.
22 ноября 2025 года 16:31
Регионам, которые вкладывали деньги в инфраструктуру особых экономических зон (ОЭЗ), направят в качестве компенсации расходов 3,9 млрд рублей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Чувашию. "Средства получат семь субъектов. Особые... читать дальше
.
22 ноября 2025 года 16:12
В столице согласовали архитектурную концепцию станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии, её внешний вид будет напоминать об эпохе расцвета отечественного производства в советский период, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Согласована архитектурная концепция станции "ЗИЛ"... читать дальше
.
22 ноября 2025 года 15:07
Благодаря реализации проектов комплексного развития территорий в столице появится около 23 тысяч рабочих мест, сообщил мэр Москвы Сергей "Пять новых проектов комплексного развития территорий дадут городу порядка 23 тысяч рабочих мест", - написал Собянин в своем телеграм-канале... читать дальше
.
22 ноября 2025 года 14:03
Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона "О единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех". Соответствующий законопроект (1076648-8) размещен в субботу в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ.
Законопроект определяет правовые основы... читать дальше
.
22 ноября 2025 года 13:12
International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, уведомила португальскую госкомпанию Parpublica об интересе к участию в приватизации TAP Air Portugal, говорится в сообщении IAG.
"До того, как IAG сможет предложить... читать дальше
.
22 ноября 2025 года 12:44
Мораторий на штрафы для застройщиков за перенос сроков сдачи жилья могут отменить со следующего года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Застройщики могут без штрафов переносить. (...) Когда СВО, высокая ставка, мы действительно понимали, что (...) абсолютно объективно,... читать дальше
.
22 ноября 2025 года 12:02
РЖД выступают за организацию перевозок в 2026 г. в соответствии с очередностью, предусмотренной правилами недискриминационного доступа (ПНД), без заключения соглашений с угледобывающими регионами, заявила замгендиректора компании Ирина Магнушевская на заседании комиссии... читать дальше
.
22 ноября 2025 года 11:51
Правительство РФ утвердило перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, по которым будет установлено предельное количество платных мест в 2026/2027 учебном году. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале... читать дальше
.
22 ноября 2025 года 10:59
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин прогнозирует, что объем выдачи ипотечных кредитов в России за ноябрь превысит отметку в 500 млрд рублей, при этом называет ситуацию по ипотеке тревожной.
"Полпроцента, конечно, снижение очень низкое, очень маленькое, но психологический... читать дальше
.
22 ноября 2025 года 10:25
Минфин США опубликовал лицензию, разрешающую транзакции с рядом банков из РФ в рамках проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии. В документе, опубликованном на сайте министерства в пятницу, приводится перечень банков, транзакции с которыми в рамках данного проекта теперь разрешены. Речь... читать дальше
.
22 ноября 2025 года 09:39
Денежная масса (агрегат М2) в РФ в октябре 2025 года увеличилась на 1,811 трлн рублей, или на 1,5%, до 123,072 трлн рублей после снижения в сентябре на 0,3%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Годовой темп прироста денежной массы на 1 ноября вырос до 13,0% после... читать дальше
.
22 ноября 2025 года 09:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 79,0246 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,71 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 ноября, составляет 90,5625 руб. По сравнению с...
.