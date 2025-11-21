Отдельные финпоказатели крупнейших компаний имеют тенденцию к ухудшению

21 ноября. FINMARKET.RU - Аналитики отмечают тенденцию к ухудшению отдельных финансовых показателей крупнейших публичных компаний нефинансового сектора из топ-50. В частности, фиксируется значительный рост отношения процентных платежей к выручке по компаниям выборки на фоне роста рыночных ставок по кредитам в последние годы. Показатель вырос в 1-м полугодии до 7,5% после 5,2% в целом за 2024 г. и 3,5% в 2023 г., говорится в исследовании "Топ-50 компаний: испытание на прочность", подготовленном. Несмотря на начавшийся цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), эксперты предполагают, что показатель будет оставаться на высоком уровне в 2026 г. и в дальнейшем будет зависеть от динамики ключевой ставки, пишут "Ведомости"

Маржа чистой прибыли топ-50 компаний демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению начиная с 2021 г. на фоне роста процентных расходов в совокупности с увеличением других затрат, отмечается в исследовании. Показатель снизился в 1-м полугодии 2025 г. до 8,4% после 9,6% в 2024 г. и 10% в 2023 г.

Долговая нагрузка (АКРА ее считает как отношение общего долга к операционному денежному потоку до чистых процентных платежей и налогов) выросла до 2,1х в 2024 г. и в текущем году сохраняется на том же уровне. И этот показатель все еще ниже пиковой отметки 2020 г. (2,7х), подчеркивают эксперты. Согласно расчетам АКРА, рентабельность по операционному денежному потоку снизилась в 1-м полугодии 2025 г. до 23%, в то время как по итогам прошлого года она составляла 24%, а в 2021-2023 гг. превышала 26%.

Покрытие процентных платежей, которое отражает финансовую устойчивостьи ее возможность оплачивать долги, также снижалось последние 1,5 года в связи с ростом процентных ставок на долговом рынке. В частности, по данным АКРА, отношение операционного денежного потока к процентным платежам снизилось до 3,1x в 1-м полугодии 2025 г. после 4,7x в 2024 г. и 7,5х в 2023 г. Показатель может продемонстрировать дальнейшее снижение, несмотря на начавшееся смягчение ДКП, считают эксперты. Восстановление можно будет наблюдать в отчетности не ранее чем за 2026 г., говорится в исследовании.

В то же время, как отмечают эксперты, финансовая устойчивость крупнейших компаний в среднем в 2024-2025 гг. оставалась на комфортном уровне, несмотря на негативную динамику отдельных финпоказателей. Это связано в том числе с тем, что выручка анализируемых компаний не упала. В частности, она составила 34,8 трлн руб. в 1-м полугодии 2025 г., как и в 1-м полугодии 2024 г. Результату не помешало даже ухудшение макроэкономических условий в 1-м полугодии 2025 г., отмечают в АКРА. В то же время снизилась выручка компаний из экспортно-ориентированных отраслей. В частности, доходы компаний нефтегазового сектора снизились на 11%, металлургического - на 3,8%. Это случилось из-за нисходящей траектории мировых цен на нефть и металлургическую продукцию, а также санкционного давления, говорят авторы исследования.

Ситуация в 2026-2028 гг. будет зависеть от макроэкономического фона, в том числе от динамики ключевой ставки, изменения геополитической ситуации и способности компаний сохранять рентабельность в неблагоприятных условиях, считают в АКРА.