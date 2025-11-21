Утильсбор для автомобилей на газе могут отменить

21 ноября. FINMARKET.RU - В России могут отменитьдля автомобилей на газе. И, как пишут "Известия" , власти прорабатывают этот вопрос. Нововведение указано в проекте плана реализации Энергетической стратегиина период до 2050 года, который обсуждается в профильных ведомствах.

"Минэнерго всецело поддерживает установление льгот для такого транспорта, хотя бы на определенный временной период. В обновленной Энергетической стратегии зафиксированы достаточно амбициозные цели по увеличению потребления метана в качестве топлива", - заявили "Известиям" в министерстве.

Там добавили, что на межведомственном уровне проходит процедура согласования проекта плана мероприятий по реализации стратегии и в нем есть меры дополнительной поддержки газомоторного транспорта на федеральном и региональном уровнях.

Сейчас в России существуют субсидии на производство и переоборудование газомоторного транспорта, а также на строительство метановых заправок.

Российская Энергостратегия до 2050 года предполагает увеличение потребления метана в качестве моторного топлива в 13 раз: с 2,19 млрд куб. м в 2023-м до 21,3-29,3 млрд куб. м в 2050-м. Также в конце августа правительство утвердило концепцию развития рынка такого топлива на период до 2035 года. В целевом сценарии документа планируется производство 528 тыс. единиц машин на газе и переоборудование еще 525 тыс. Численность газомоторных автомобилей будет только расти, прогнозируют в Минэнерго.

Утильсбор для автомобилей на газе рассчитывается так же, как и для обычных машин. Если транспорт полностью освободят от этих сборов, россияне начнут покупать его активнее, полагает член экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрий Тортев. По его прогнозу, доля газомоторных автомобилей в общей структуре транспорта может превысить 5% в ближайшие 10 лет, в том числе за счет импорта машин из Азии.

С учетом того, что, согласно проекту плана реализации Энергостратегии-2050, предложенные меры должны быть направлены докладом в правительство лишь в следующем году, скорее всего, машин на газе всё же коснется планируемое повышение утильсбора и лишь позже он может быть отменен, сказал "Известиям" источник в госорганах.