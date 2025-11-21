Банки и их клиенты перешли к снижению лимитов по кредиткам

21 ноября. FINMARKET.RU - В октябре 2025 года, согласно данным БКИ "Объединенное кредитное бюро" (ОКБ), средний лимит по выданным кредитным картам опустился до 100,5 тыс. руб., что соответствует уровню трехлетней давности. Это минимум с октября 2022 года, пишет "Коммерсант" . Снижение средней суммы лимита по выданным кредиткам происходит второй месяц подряд после продолжительного роста. Так, за сентябрь-октябрь 2025 года средний лимит по кредиткам сократился на 48,7 тыс. руб. И по предварительным данным ОКБ, за ноябрь продолжил снижение, опустившись ниже 100 тыс. руб.- до 99,2 тыс. руб.

По словам экспертов, это следствие введения периода охлаждения по необеспеченным кредитам. Снижение лимитов соответствует и новой политике самих банков, считают участники рынка.

Согласно данным БКИ, в количественном выражении выдачи кредитных карт в октябре продолжили расти и составили 1,395 млн против 1,33 млн месяцем ранее. В денежном выражении выдачи показали отрицательную динамику - 140,2 млрд руб. в октябре против 144,8 млрд руб. месяцем ранее.