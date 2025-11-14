Инфляция в РФ в октябре составила 0,5%

Рост потребительских цен в октябре составил 0,5% после повышения на 0,34% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 7,71% с 7,98% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,84%

14 ноября. FINMARKET.RU - Рост цен в РФ в октябре 2025 года составил 0,50% после роста на 0,34% в сентябре, снижения на 0,40% в августе, роста на 0,57% в июле (на фоне индексации стоимости услуг ЖКХ), 0,20% в июне, 0,43% в мае, 0,40% в апреле, 0,65% в марте, 0,81% в феврале и 1,23% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За январь-октябрь 2025 года потребительские цены в РФ повысились на 4,81%.

Рост цен в октябре оказался значительно ниже ожиданий рынка и недельной динамики: консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов предполагал инфляцию в октябре на уровне 0,84%.

Годовая, по данным Росстата, в октябре 2025 года замедлилась до 7,71% (аналитики ожидали ускорения до 8,08%) с 7,98% на конец сентября после 8,14% на конец августа, 8,79% на конец июля, 9,40% на конец июня, 9,88% на конец мая, 10,23% на конец апреля, 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024-го.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в октябре 2025 года составил 100,14% (в сентябре этого года - 100,39%), в годовом выражении - 106,94% (после 107,65% в сентябре).

Продовольственные товары в октябре выросли в цене на 1,05% (в годовом сравнении - подорожали на 9,25%). В том числе плодоовощная продукция подорожала в октябре на 4,18% (в годовом выражении - выросла в цене на 3,95%).

Непродовольственные товары в прошлом месяце стали дороже на 0,67% (в годовом сопоставлении цены оказались выше на 3,83%).

Услуги в октябре подешевели в среднем на 0,42% (в годовом выражении выросли в цене на 10,39%).

В октябре заметно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на помидоры - на 22,5%, огурцы - на 12,3%, лимоны - на 10,3%, апельсины - на 5,0%, бананы - на 4,0%, капусту - на 2,6%, картофель на 2,5%. Одновременно снизились цены на морковь - на 2,0%, яблоки - на 1,9%, виноград и лук - на 1,0%. Значительно дороже в октябре стали куриные яйца - на 6,9% (но с начала года они подешевели на 21,2%). Мясо и птица в октябре подорожали на 1,0%, в том числе курица - на 2,3%. Хлеб и хлебобулочные изделия в прошлом месяце выросли в цене на 0,9%.

Снизились в октябре цены на сахарный песок - на 1,7%, оливковое масло - на 0,7%, рис - на 0,5%.

Цены на бензин в октябре подскочили на 2,6%, с начала года - на 12,2%.

Среди услуг в октябре значительное снижение цен было отмечено на зарубежный туризм - на 12,7%.

Среди услуг зарубежного туризма дешевле стали: поездки на отдых в Турцию - на 18,2%, Египет - на 12,1%, страны Закавказья - на 11,8%, ОАЭ - на 7,8%, отдельные страны Средней (-6,9%) и Юго-Восточной (-6,2%) Азии. Среди прочих услуг туризма и отдыха снизилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России - на 15,5%.

В октябре ЦБ РФ повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 6,5-7% с 6-7%, на 2026 год - до 4-5% с 4%, тем самым сместив достижение таргета по инфляции на 2027 год.

Минэкономразвития в сентябре понизило свой прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с апрельских 7,6%, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции в 2025 году составляет 6,9% (вырос с 6,7% по опросу месяц), по инфляции в 2026 году - 5,1% (5,0%).

Минэкономразвития понизило свою оценку по годовой инфляции в РФ на 10 ноября до 7,37% с 7,73% после выхода данных Росстата по инфляции в октябре, которые оказались значительно ниже ожиданий и недельных оценок, говорится в картине инфляции министерства "О текущей ценовой ситуации".

В Минэкономразвития при этом отметили, что оценка по инфляции в октябре на уровне 0,50% оказалась существенно ниже недельных данных (которые указывали на 0,84%) в основном из-за услуг зарубежного туризма, которые не наблюдаются в недельных данных.

"Отчетные данные за октябрь 2025 г. (0,50%) значительно ниже, чем по недельным данным (0,84%) за счет услуг, отсутствующих в недельном наблюдении (в основном за счет зарубежного туризма, экскурсий). С учетом этого оценка инфляции год к году на 10 ноября 2025 г. понижена до 7,37% г/г (с 7,73%)", - говорится в докладе.