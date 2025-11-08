.
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 ноября в размере 81,2257 руб., евро - 93,8365 руб.
08 ноября 2025 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 ноября в размере 81,2257 руб., евро - 93,8365 руб.
|0
8 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 81,2257 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,08 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 93,8365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,24 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
