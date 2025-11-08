.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Минфин готовит инвесторам налоговые поблажки
Минфин РФ предложил уточнить правила налогообложения первой продажи акций экономически значимых организаций (ЭЗО) после их создания, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом поправок в Налоговый кодекс. Это позволит инвесторам в более...
 
Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете
Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете, в начале 2026 года его участники запустят платформу, где будут публиковаться детальные отчеты о схемах фишинга и атак, пишут "Ведомости". Речь идет в первую очередь о...
 
Российский рынок серого импорта оценен в $10–15 млрд
«Общественная потребительская инициатива» предлагает ужесточить контроль над интернет-розницей. По ее оценкам оборот теневого импорта, поступающего в Россию по так называемым карго-схемам, может превышать 810 млрд руб. Речь в основном о...
 
08 ноября 2025 года 09:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 8 ноября в размере 81,2257 руб., евро - 93,8365 руб.

 0  
8 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 81,2257 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,08 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 93,8365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,24 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
09 ноября 2025 года 17:21
В Москве в Раменках построят образовательный комплекс на 2050 мест
Продолжается создание комфортной и сбалансированной городской среды в районе Раменки на западе столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "С 2011 года построили 36 зданий и сооружений общественного назначения, включая детские сады и школы, медицинские центры и спортивные...    читать дальше
09 ноября 2025 года 16:23
Казахстан и Россия будут расширять объем взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием
Казахстан и Россия на заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству (МПК) договорилась о расширении объемов взаимной торговли сельхозпродукцией и продовольствием, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства Казахстана. "Отдельное внимание уделено вопросам...    читать дальше
09 ноября 2025 года 15:42
Портфель заказов РФ на поставку оружия и военной техники иностранным заказчикам превысил $60 млрд
Портфель заказов РФ на поставку оружия и военной техники иностранным заказчикам составляет более $60 млрд, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Объем экспортного портфеля составляет более 60 миллиардов долларов. И мы достаточно быстро наверстаем то упущенное...    читать дальше
09 ноября 2025 года 14:48
Россия ведет военно-техническое сотрудничество с 46 странами Африки; портфель заказов составляет около $4 млрд
РФ ведет военно-техническое сотрудничество с Анголой, Нигерией, Угандой и еще более 40 африканскими странами, портфель заказов составляет около $4 млрд, заявил глава "Рособоронкэспорта" Александр Михеев.

"Работаем с Руандой, с Угандой, с Конго, ДРК, Нигерией, Анголой....    читать дальше
09 ноября 2025 года 13:36
Стоимость аренды квартир на долгий срок снизилась на 7-15%
Средняя стоимость долгосрочной аренды жилья в России в октябре 2025 года в ряде регионов страны стала дешевле, чем год назад, сообщили "Известиям" аналитики. В среднем цена снизилась на 7-15%. По данным "Авито Недвижимости", наиболее существенное падение зафиксировано в Москве -...    читать дальше
09 ноября 2025 года 11:42
Новая дорога соединит улицы Косинская и Реутовская на востоке Москвы
Продолжаются работы по соединению ул. Косинская и Реутовская в рамках проекта реконструкции МКАД на участке от шоссе Энтузиастов до ул. Молдагуловой, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы. Длина нового участка, который соединит две улицы на востоке...    читать дальше
09 ноября 2025 года 10:27
Китай приостановил действие ограничений на экспорт ряда товаров двойного назначения в США
Министерство коммерции КНР объявило в воскресенье о приостановке действия установленного в 2024 году ограничения на экспорт в США ряда товаров двойного назначения.

"С сегодняшнего дня и до 27 ноября 2026 года, действие второго абзаца заявления министерства коммерции №...    читать дальше
09 ноября 2025 года 09:48
В Москве будет построено более 1,3 млн кв. м недвижимости по пяти принятым в октябре проектам КРТ
Правительство Москвы утвердило в октябре пять проектов комплексного развития территорий (КРТ), предусматривающих реорганизацию более 84 га земли в бывших промзонах и на других неэффективно используемых участках, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики...    читать дальше
08 ноября 2025 года 17:38
Литва намерена требовать от Белоруссии компенсации убытков своих грузоперевозчиков
Вильнюс намерен потребовать у официального Минска компенсации убытков литовских грузоперевозчиков, транспорт которых застрял в Белоруссии после закрытия границы, заявил советник премьер-министра Литвы Игнас Добровольскас. "Литва призывает своих перевозчиков собирать информацию...    читать дальше
08 ноября 2025 года 16:21
Строительство эстакады на шоссе Энтузиастов завершат в 2027 году
Готовность эстакады на пересечении шоссе Энтузиастов с Большим Купавенским проездом и Свободным проспектом составляет 20%, работы планируется завершить в 2027 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Строительство эстакады на шоссе Энтузиастов - важный проект для транспортной...    читать дальше
08 ноября 2025 года 15:23
Министерство искусственного интеллекта Казахстана и Hewlett Packard заключили меморандум о развитии партнёрства в области ИИ
Американская IT-компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана заключили меморандум о взаимопонимании, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

Меморандум направлен на развитие партнёрства в...    читать дальше
08 ноября 2025 года 14:31
В Астане состоялась церемония открытия штаб-квартиры Евразийского фонда стабилизации и развития
Вице-премьер России Алексей Оверчук, вице-премьер и министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин и управляющий директор Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) приняли участие в открытии штаб-квартиры фонда в Астане, сообщает сайт правительства...    читать дальше
08 ноября 2025 года 13:39
Правительство РФ направит 5,4 млрд руб. на обновление дорожной инфраструктуры в новых регионах
До конца 2025 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях пройдут работы по восстановлению дорожного покрытия на нескольких участках трасс, а также искусственных дорожных сооружениях. Распоряжение о выделении на эти цели почти 5,4 млрд...    читать дальше
08 ноября 2025 года 12:45
Евросоюз приступил к работе над новым пакетом санкций в отношении РФ и Белоруссии
ЕС приступил к работе над новым, 20-м, пакетом санкций в отношении России и Белоруссии, заявила еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке во время визита в Литву. "Мы только что одобрили 19-й пакет санкций и приступаем к работе над следующим. Пока рано говорить о...    читать дальше
08 ноября 2025 года 11:41
Мишустин дал поручения по развитии скоростного транспортного сообщения
Премьер России Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам прошедшей в сентябре стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения, сообщает в субботу сайт правительства РФ.

"Минтрансу и "РЖД" совместно с правительством Москвы предстоит обеспечить...    читать дальше
