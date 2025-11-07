.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Минфин готовит инвесторам налоговые поблажки
Минфин РФ предложил уточнить правила налогообложения первой продажи акций экономически значимых организаций (ЭЗО) после их создания, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом поправок в Налоговый кодекс. Это позволит инвесторам в более...
 
Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете
Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете, в начале 2026 года его участники запустят платформу, где будут публиковаться детальные отчеты о схемах фишинга и атак, пишут "Ведомости". Речь идет в первую очередь о...
 
Российский рынок серого импорта оценен в $10–15 млрд
«Общественная потребительская инициатива» предлагает ужесточить контроль над интернет-розницей. По ее оценкам оборот теневого импорта, поступающего в Россию по так называемым карго-схемам, может превышать 810 млрд руб. Речь в основном о...
 
07 ноября 2025 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3347 руб.

 0  
7 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,75 коп. и составил 11,3347 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2665 руб., максимальный - 11,389 руб. Было заключено 23915 сделок. Объем торгов составил 25611,71 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2905 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
07 ноября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 7 ноября выросла на 1,18% и составила 49302,249 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49302,249 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 574,284 млрд руб., или на...
07 ноября 2025 года 19:18
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 5 ноября на уровне 7,89%
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 5 ноября на уровне 7,89%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За период с 28 октября по 5 ноября 2025 года (9 дней) инфляция замедлилась до 0,11% (с 0,16% неделей...    читать дальше
07 ноября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3421 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,90 коп. и составил 11,3421 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,28 руб., максимальный - 11,405 руб. Было заключено 37164 сделки. Объем торгов составил 61303,63 млн...
07 ноября 2025 года 19:07
За период с 28 октября по 5 ноября рост цен на бензин в РФ замедлился до 0,04%
Потребительские цены на бензин в РФ за период с 28 октября по 5 ноября 2025 г. повысились на 0,04% , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 21 по 27 октября цены выросли на 0,39%.

По отношению к началу года цены к 5 ноября увеличились на...    читать дальше
07 ноября 2025 года 19:03
За период с 28 октября по 5 ноября инфляция составила 0,11%
Инфляция в РФ с 28 октября по 5 ноября составила 0,11%, сообщил Росстат. За период с 21 по 27 октября инфляция составила 0,16%.

С начала ноября цены выросли на 0,06%, с начала года - на 5,23%.

В ноябре 2024 года цены выросли на 1,43%, с начала года - на...    читать дальше
07 ноября 2025 года 18:56
Индекс МосБиржи вырос на 0,9%, индекс РТС - на 1,1%
Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу уверенным ростом индексов.

Российские фондовые индексы на старте торгов утренней сессии на Мосбирже демонстрировал умеренное снижение вслед за заметно упавшими бумагами "ЛУКОЙЛа" (-3%). Основную сессию рынок акций РФ...    читать дальше
07 ноября 2025 года 18:50
Минфин предлагает обнулить акциз на этиловый спирт при производстве бензина АИ-92
Минфин подготовил изменения в Налоговый кодекс РФ, предполагающие обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина АИ-92. Это одна из поправок ко второму чтению законопроекта (№1026190-8), который входит в бюджетный пакет, сообщил "Интерфаксу"...    читать дальше
07 ноября 2025 года 18:43
Ноябрьский индекс потребдоверия в США обновил минимум с июня 2022 года
Индекс потребительского доверия в США в ноябре опустился до минимальных с июня 2022 года 50,3 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. За всю историю подсчетов хуже...    читать дальше
07 ноября 2025 года 18:35
Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже достигло 39,4 млн
В октябре количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", увеличилось на 498 тыс. и достигло 39,4 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи.

Частные инвесторы увеличили число открытых счетов до 74,2 млн с 73,1 млн по итогам...    читать дальше
07 ноября 2025 года 18:27
Нефть продолжает торговаться в плюсе
Нефтяные цены остаются в плюсе вечером в пятницу, но завершают вторую неделю подряд в минусе на опасениях избытка предложения на мировом рынке.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:08 мск поднялась на $0,3 (0,47%),...    читать дальше
07 ноября 2025 года 18:20
В октябре розничные продажи легковых автомобилей в Индии выросли на 11%, обновив рекорд
Розничные продажи легковых автомобилей в Индии в октябре выросли на 11% в годовом выражении и достигли максимальных за всю историю 557 тыс. единиц, говорится в отчете индийской Федерации ассоциаций автомобильных дилеров (Federation of Automobile Dealers Associations,...    читать дальше
07 ноября 2025 года 18:10
Минфин предлагает платить обратный акциз при переработке нефти за рубежом по давальческой схеме - источники
Минфин предлагает поправки в Налоговый кодекс, предполагающие выплату обратного акциза при переработке нефти на давальческих условиях за пределами РФ.

Соответствующие изменения подготовлены ко второму чтению налогового законопроекта Минфина (№1026190-8), который входит...    читать дальше
07 ноября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,75 коп. и составил 11,3347 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2665 руб., максимальный - 11,389 руб. Было заключено 23915 сделок. Объем торгов составил 25611,71...
07 ноября 2025 года 17:58
Американские рынки акций начали торги в миноре
Фондовые индексы США опускаются в начале торгов в пятницу.

Dow Jones Industrial Average, по данным на 17:43 мск, опустился на 0,4% - до 46725,01 пункта. Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,69% - до 6674,01 пункта. Индекс Nasdaq Composite упал на 1,21%,...    читать дальше
07 ноября 2025 года 17:46
Еврокомиссия: ужесточение визового режима ЕС для россиян допускает исключения
Решение Еврокомиссии (ЕК) по отмене многократных виз для граждан РФ не затронет уже выданные визы, оно вступит в силу 8 ноября и будет иметь исключения, заявил официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт.

"Решение не является ретроактивным. Оно касается новых виз", -...    читать дальше
07 ноября 2025 года 17:38
Центробанк наблюдает рост числа жалоб из-за необоснованных блокировок банковских счетов
Банк России отмечает рост числа жалоб на необоснованные блокировки банковских счетов, работает над улучшением обмена данными с кредитными организациями, сообщил регулятор в своем телеграм-канале.

"Мы действительно видим рост жалоб по необоснованным блокировкам, поэтому...    читать дальше
