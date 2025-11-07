ЦБ РФ установил курс евро с 8 ноября в размере 93,8365 руб.

7 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 8 ноября, составляет 93,8365 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,24 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 49302,249 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 574,284 млрд руб., или на...

.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 5 ноября на уровне 7,89%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". "За период с 28 октября по 5 ноября 2025 года (9 дней) инфляция замедлилась до 0,11% (с 0,16% неделей... "За период с 28 октября по 5 ноября 2025 года (9 дней) инфляция замедлилась до 0,11% (с 0,16% неделей... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,90 коп. и составил 11,3421 руб. Минимальный курс юаня составил 11,28 руб., максимальный - 11,405 руб. Было заключено 37164 сделки. Объем торгов составил 61303,63 млн... Минимальный курс юаня составил 11,28 руб., максимальный - 11,405 руб. Было заключено 37164 сделки. Объем торгов составил 61303,63 млн...

.

Потребительские цены на бензин в РФ за период с 28 октября по 5 ноября 2025 г. повысились на 0,04% , сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 21 по 27 октября цены выросли на 0,39%. По отношению к началу года цены к 5 ноября увеличились на... По отношению к началу года цены к 5 ноября увеличились на... читать дальше

.

Инфляция в РФ с 28 октября по 5 ноября составила 0,11%, сообщил Росстат. За период с 21 по 27 октября инфляция составила 0,16%. С начала ноября цены выросли на 0,06%, с начала года - на 5,23%. С начала ноября цены выросли на 0,06%, с начала года - на 5,23%. В ноябре 2024 года цены выросли на 1,43%, с начала года - на... В ноябре 2024 года цены выросли на 1,43%, с начала года - на... читать дальше

.

Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу уверенным ростом индексов. Российские фондовые индексы на старте торгов утренней сессии на Мосбирже демонстрировал умеренное снижение вслед за заметно упавшими бумагами "ЛУКОЙЛа" (-3%). Основную сессию рынок акций РФ... Российские фондовые индексы на старте торгов утренней сессии на Мосбирже демонстрировал умеренное снижение вслед за заметно упавшими бумагами "ЛУКОЙЛа" (-3%). Основную сессию рынок акций РФ... читать дальше

.

Минфин подготовил изменения в Налоговый кодекс РФ, предполагающие обнуление акциза на денатурированный этиловый спирт при производстве бензина АИ-92. Это одна из поправок ко второму чтению законопроекта (№1026190-8), который входит в бюджетный пакет, сообщил "Интерфаксу"... читать дальше

.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре опустился до минимальных с июня 2022 года 50,3 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. За всю историю подсчетов хуже... читать дальше

.

В октябре количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", увеличилось на 498 тыс. и достигло 39,4 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи. Частные инвесторы увеличили число открытых счетов до 74,2 млн с 73,1 млн по итогам... Частные инвесторы увеличили число открытых счетов до 74,2 млн с 73,1 млн по итогам... читать дальше

.

Нефтяные цены остаются в плюсе вечером в пятницу, но завершают вторую неделю подряд в минусе на опасениях избытка предложения на мировом рынке. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:08 мск поднялась на $0,3 (0,47%),... Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:08 мск поднялась на $0,3 (0,47%),... читать дальше

.

Розничные продажи легковых автомобилей в Индии в октябре выросли на 11% в годовом выражении и достигли максимальных за всю историю 557 тыс. единиц, говорится в отчете индийской Федерации ассоциаций автомобильных дилеров (Federation of Automobile Dealers Associations,... читать дальше

.

Минфин предлагает поправки в Налоговый кодекс, предполагающие выплату обратного акциза при переработке нефти на давальческих условиях за пределами РФ. Соответствующие изменения подготовлены ко второму чтению налогового законопроекта Минфина (№1026190-8), который входит... Соответствующие изменения подготовлены ко второму чтению налогового законопроекта Минфина (№1026190-8), который входит... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,75 коп. и составил 11,3347 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2665 руб., максимальный - 11,389 руб. Было заключено 23915 сделок. Объем торгов составил 25611,71... Минимальный курс юаня составил 11,2665 руб., максимальный - 11,389 руб. Было заключено 23915 сделок. Объем торгов составил 25611,71...

.

Фондовые индексы США опускаются в начале торгов в пятницу. Dow Jones Industrial Average, по данным на 17:43 мск, опустился на 0,4% - до 46725,01 пункта. Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,69% - до 6674,01 пункта. Индекс Nasdaq Composite упал на 1,21%,... Dow Jones Industrial Average, по данным на 17:43 мск, опустился на 0,4% - до 46725,01 пункта. Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,69% - до 6674,01 пункта. Индекс Nasdaq Composite упал на 1,21%,... читать дальше

.

Решение Еврокомиссии (ЕК) по отмене многократных виз для граждан РФ не затронет уже выданные визы, оно вступит в силу 8 ноября и будет иметь исключения, заявил официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт. "Решение не является ретроактивным. Оно касается новых виз", -... "Решение не является ретроактивным. Оно касается новых виз", -... читать дальше

.

Банк России отмечает рост числа жалоб на необоснованные блокировки банковских счетов, работает над улучшением обмена данными с кредитными организациями, сообщил регулятор в своем телеграм-канале. "Мы действительно видим рост жалоб по необоснованным блокировкам, поэтому... "Мы действительно видим рост жалоб по необоснованным блокировкам, поэтому... читать дальше

.