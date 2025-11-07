Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3189 млрд руб.

7 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 3189 млрд руб.

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в октябре увеличились на $4,7 млрд, или на 0,1%, относительно предыдущего месяца и достигли $3,343 трлн, говорится в сообщении Народного банка Китая. Это максимальный объем почти за 10 лет - с ноября 2015 года. Курс юаня в... Курс юаня в... читать дальше

Японский автопроизводитель Honda Motor Co. в первом финансовом полугодии сократил чистую прибыль на 19,7% и ухудшил годовой прогноз. Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в апреле-сентябре составила 311,83 млрд иен ($2 млрд) по сравнению с 494,68 млрд иен... Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в апреле-сентябре составила 311,83 млрд иен ($2 млрд) по сравнению с 494,68 млрд иен... читать дальше

Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) в третьем квартале получила $6,053 млрд чистой прибыли, что на 27,2% выше показателя предшествовавшего квартала, сообщается в её отчете. Как сообщалось, в третьем... Как сообщалось, в третьем... читать дальше

По сети ОАО "РЖД" в январе-октябре 2025 г. во всех видах сообщения было перевезено 6,275 млн TEU груженых и порожних контейнеров, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 г., сообщила компания. В том числе по внутренним маршрутам было отправлено 2,468 млн TEU... В том числе по внутренним маршрутам было отправлено 2,468 млн TEU... читать дальше

ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1079 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8687% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16% годовых. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16% годовых. Дисконтные... Дисконтные... читать дальше

Власти Нидерландов готовы приостановить действие указа, который позволил правительству взять под контроль производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайской компании Wingtech Technology Co., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Такой шаг снизил бы... Такой шаг снизил бы... читать дальше

ОТП банк за 9 месяцев 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза - до 156,8 млрд венгерских форинтов (около 38 млрд рублей) по сравнению с 91,3 млрд форинтов (около 22 млрд рублей) прибыли за аналогичный период 2024 года, говорится в отчете материнской OTP... читать дальше

Японская компания Olympus Corp. объявила о сокращении примерно 2 тыс. рабочих мест, или около 7% от общей численности персонала, с целью оптимизации корпоративной структуры. Как говорится в сообщении компании, увольнения состоятся до марта 2027 года и позволят ежегодно... Как говорится в сообщении компании, увольнения состоятся до марта 2027 года и позволят ежегодно... читать дальше

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), немного повысившая месяц назад оценки роста российского авторынка в ожидании его оживления, допустила превышение ее последнего годового прогноза в 1,28 млн проданных новых легковых автомобилей и LCV. Согласно ранее опубликованным... Согласно ранее опубликованным... читать дальше

Чистая прибыль ПАО "Акрон" по РСБУ за 9 месяцев выросла в 2,6 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 38 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 19%, до 130,5 млрд рублей. Выручка увеличилась на 19%, до 130,5 млрд рублей. Прибыль от продаж достигла 49,4 млрд рублей (годом ранее... Прибыль от продаж достигла 49,4 млрд рублей (годом ранее... читать дальше

Объем денежной базы в узком определении в России на 31 октября 18 трлн 993 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 24 октября денежная база в России равнялась 19 трлн 014,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,12%, или на 21,7 млрд... На 24 октября денежная база в России равнялась 19 трлн 014,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,12%, или на 21,7 млрд... читать дальше

Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA сократил чистую прибыль и выручку на 2,3% в третьем квартале 2025 года. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в прошедшем квартале составила 136,6 млн евро по сравнению со 139,8 млн евро за аналогичный период... Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в прошедшем квартале составила 136,6 млн евро по сравнению со 139,8 млн евро за аналогичный период... читать дальше

Германский производитель грузовиков Daimler Truck Holding AG в третьем квартале снизил чистую прибыль на 27%, выручку - на 13%, во многом из-за сложной ситуации на североамериканском рынке. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила... читать дальше

Еврокомиссия (ЕК) ускоряет переговорный процесс с Бельгией с целью решить вопрос с использованием российских замороженных активов для обеспечения планируемого "репарационного кредита" Украине, сообщает в пятницу Politico. "В ближайшие дни переговоры пройдут на всех... "В ближайшие дни переговоры пройдут на всех... читать дальше

Германия увеличила экспорт в Россию в сентябре на 0,8% по сравнению с августом - до 600 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Импорт из РФ в позапрошлом месяце уменьшился на 0,2% - до 100 млн евро. В годовом сравнении... В годовом сравнении... читать дальше

