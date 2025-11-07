Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4945,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3214,06 млрд руб.

7 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 ноября составили по Российской Федерации 4945,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4701,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5060,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4801,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 ноября составили 3214,06 млрд руб. против 3281,3758399999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

