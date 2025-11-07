.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Минфин готовит инвесторам налоговые поблажки
Минфин РФ предложил уточнить правила налогообложения первой продажи акций экономически значимых организаций (ЭЗО) после их создания, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом поправок в Налоговый кодекс. Это позволит инвесторам в более...
 
Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете
Бизнес пытаются собрать в консорциум для борьбы с мошенничеством в интернете, в начале 2026 года его участники запустят платформу, где будут публиковаться детальные отчеты о схемах фишинга и атак, пишут "Ведомости". Речь идет в первую очередь о...
 
Российский рынок серого импорта оценен в $10–15 млрд
«Общественная потребительская инициатива» предлагает ужесточить контроль над интернет-розницей. По ее оценкам оборот теневого импорта, поступающего в Россию по так называемым карго-схемам, может превышать 810 млрд руб. Речь в основном о...
 
07 ноября 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
7 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Внешнеторговый баланс Германии март 2022
13:00 Объемы розничных продаж в еврозоне январь 2025
16:30 Данные с рынка труда США февраль 2025
16:30 Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США IV квартал 2024
18:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) март 2025

07 ноября 2025 года 12:09
Валютные резервы Китая в октябре обновили максимум за 10 лет
Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в октябре увеличились на $4,7 млрд, или на 0,1%, относительно предыдущего месяца и достигли $3,343 трлн, говорится в сообщении Народного банка Китая. Это максимальный объем почти за 10 лет - с ноября 2015 года.

Курс юаня в...    читать дальше
07 ноября 2025 года 12:03
Чистая прибыль Honda в 1-м финполугодии упала на 20%
Японский автопроизводитель Honda Motor Co. в первом финансовом полугодии сократил чистую прибыль на 19,7% и ухудшил годовой прогноз.

Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в апреле-сентябре составила 311,83 млрд иен ($2 млрд) по сравнению с 494,68 млрд иен...    читать дальше
07 ноября 2025 года 11:56
Прибыль Petrobras выросла в 3-м квартале на 27% в поквартальном сравнении
Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasiliero SA (Petrobras) в третьем квартале получила $6,053 млрд чистой прибыли, что на 27,2% выше показателя предшествовавшего квартала, сообщается в её отчете.

Как сообщалось, в третьем...    читать дальше
07 ноября 2025 года 11:48
За 10 месяцев перевозки контейнеров по сети "РЖД" снизились на 3,9%
По сети ОАО "РЖД" в январе-октябре 2025 г. во всех видах сообщения было перевезено 6,275 млн TEU груженых и порожних контейнеров, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 г., сообщила компания.

В том числе по внутренним маршрутам было отправлено 2,468 млн TEU...    читать дальше
07 ноября 2025 года 11:44
ВТБ разместит 7 ноября однодневные бонды серии КС-4-1079 на 100 млрд руб. по цене 99,8687% от номинала
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 7 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1079 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8687% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
07 ноября 2025 года 11:41
Нидерланды откажутся от контроля над Nexperia в случае возобновления поставок ее чипов из Китая
Власти Нидерландов готовы приостановить действие указа, который позволил правительству взять под контроль производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайской компании Wingtech Technology Co., сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Такой шаг снизил бы...    читать дальше
07 ноября 2025 года 11:33
Чистая прибыль "ОТП банка" по МСФО в январе-сентябре выросла в 1,7 раза
ОТП банк за 9 месяцев 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО в 1,7 раза - до 156,8 млрд венгерских форинтов (около 38 млрд рублей) по сравнению с 91,3 млрд форинтов (около 22 млрд рублей) прибыли за аналогичный период 2024 года, говорится в отчете материнской OTP...    читать дальше
07 ноября 2025 года 11:25
Японская Olympus сократит около 7% персонала
Японская компания Olympus Corp. объявила о сокращении примерно 2 тыс. рабочих мест, или около 7% от общей численности персонала, с целью оптимизации корпоративной структуры.

Как говорится в сообщении компании, увольнения состоятся до марта 2027 года и позволят ежегодно...    читать дальше
07 ноября 2025 года 11:19
АЕБ допускает рост авторынка РФ в текущем году выше прогноза в 1,28 млн авто
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), немного повысившая месяц назад оценки роста российского авторынка в ожидании его оживления, допустила превышение ее последнего годового прогноза в 1,28 млн проданных новых легковых автомобилей и LCV.

Согласно ранее опубликованным...    читать дальше
07 ноября 2025 года 11:14
Денежная база в России снизилась с 24 по 31 октября на 21,7 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 31 октября 18993 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 24 октября денежная база в России равнялась 19014,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,12%, или на 21,7 млрд...    читать дальше
07 ноября 2025 года 11:11
За 9 месяцев чистая прибыль "Акрона" по РСБУ выросла в 2,6 раза
Чистая прибыль ПАО "Акрон" по РСБУ за 9 месяцев выросла в 2,6 раза к аналогичному периоду прошлого года, до 38 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась на 19%, до 130,5 млрд рублей.

Прибыль от продаж достигла 49,4 млрд рублей (годом ранее...    читать дальше
07 ноября 2025 года 11:03
Денежная база в России за неделю снизилась на 21,7 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 31 октября 18 трлн 993 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 24 октября денежная база в России равнялась 19 трлн 014,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,12%, или на 21,7 млрд...    читать дальше
07 ноября 2025 года 10:57
Pirelli сократила квартальную чистую прибыль на 2%
Итальянский производитель шин Pirelli & C SpA сократил чистую прибыль и выручку на 2,3% в третьем квартале 2025 года.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в прошедшем квартале составила 136,6 млн евро по сравнению со 139,8 млн евро за аналогичный период...    читать дальше
07 ноября 2025 года 10:49
Daimler Truck в 3-м квартале снизил чистую прибыль на 27%
Германский производитель грузовиков Daimler Truck Holding AG в третьем квартале снизил чистую прибыль на 27%, выручку - на 13%, во многом из-за сложной ситуации на североамериканском рынке.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила...    читать дальше
07 ноября 2025 года 10:41
ЕК активизирует переговоры с Бельгией по использованию замороженных активов РФ
Еврокомиссия (ЕК) ускоряет переговорный процесс с Бельгией с целью решить вопрос с использованием российских замороженных активов для обеспечения планируемого "репарационного кредита" Украине, сообщает в пятницу Politico.

"В ближайшие дни переговоры пройдут на всех...    читать дальше
07 ноября 2025 года 10:34
Экспорт из Германию в Россию в сентябре вырос на 0,8%, импорт из РФ снизился на 0,2%
Германия увеличила экспорт в Россию в сентябре на 0,8% по сравнению с августом - до 600 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis). Импорт из РФ в позапрошлом месяце уменьшился на 0,2% - до 100 млн евро.

В годовом сравнении...    читать дальше
