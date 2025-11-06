Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3622 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,298 руб., максимальный - 11,428 руб. Было заключено 7910 сделок. Объем торгов составил 16458,3 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,298 руб. за юань.

6 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,41 коп. и составил 11,3622 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48727,965 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 285,828 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,76 коп. и составил 11,3611 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,4335 руб. Было заключено 35810 сделок. Объем торгов составил 70733,96 млн... Минимальный курс юаня составил 11,3 руб., максимальный - 11,4335 руб. Было заключено 35810 сделок. Объем торгов составил 70733,96 млн...

.

Рынок акций РФ завершил торги в умеренном минусе под давлением неагрессивных продаж из-за опасений эскалации геополитической напряженности на фоне заявлений США и России о возможности проведения ядерных испытаний; В Азии в четверг преобладала позитивная динамика... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика... читать дальше

.

Американские фондовые индексы заметно снижаются в четверг, Nasdaq Composite теряет 1%. Трейдеры оценивают корпоративную отчетность и частные данные по рынку труда, которые приобрели особую значимость в связи с отсутствием официальной статистики. Американские компании в... Американские компании в... читать дальше

.

Правительство РФ одобрило поправки ко второму чтению законопроекта "О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годы", сообщила пресс-служба правительства. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил на заседании, что всего предлагается внести 590... Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил на заседании, что всего предлагается внести 590... читать дальше

.

Ассоциация "Русская сталь" пересмотрела в сторону понижения прогноз падения спроса на сталь в 2025 году. Потребление стали в РФ в 2025 году понизится на 14% по сравнению с 2024 годом, до 38 млн тонн, говорится в сообщении "Русской стали". В апреле этого года ассоциация... В апреле этого года ассоциация... читать дальше

.

Минфин РФ предложил продлить действие отдельных норм, смягчающих для бизнеса последствия приостановки соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН), сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Предлагается продлить действие отдельных норм, смягчающих для бизнеса... читать дальше

.

Отсутствие статданных о динамике потребительских цен в США из-за продолжающегося шатдауна требует от Федеральной резервной системы (ФРС) большей осторожности при принятии решения о дальнейшем снижении базовой процентной ставки, полагает президент Федерального резервного банка... читать дальше

.

Банк России на основании данных бюро кредитных историй (БКИ) определил среднерыночное значение стоимости предоставления кредитного отчета на 2026 год на уровне 2,18 руб., говорится в сообщении ЦБ. Снижение показателя по сравнению с 2025 годом составило 47 копеек или 17,7% (с... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,41 коп. и составил 11,3622 руб. Минимальный курс юаня составил 11,298 руб., максимальный - 11,428 руб. Было заключено 7910 сделок. Объем торгов составил 16458,3 млн... Минимальный курс юаня составил 11,298 руб., максимальный - 11,428 руб. Было заключено 7910 сделок. Объем торгов составил 16458,3 млн...

.

ЦБ РФ с 7 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10382,05 (+68,62) руб./грамм; на серебро - 124,56 (-0,11) руб./грамм; на платину - 4070,98 (+38,11) руб./грамм; на палладий - 3707,32 (+39,89) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 ноября, составляет 81,3765 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,80 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 ноября, составляет 93,7641 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,10 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Чистый убыток ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по РСБУ за 9 месяцев 2025 года сократился в 21 раз относительно того же периода прошлого года, до 898 млн руб., говорится в отчете компании. Выручка подскочила на 96%, до 201,1 млрд руб. Только от строительства и... читать дальше

.

Правительство РФ при рассмотрении поправок к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы учло пожелания бизнеса и предлагает сохранить льготу по НДС при реализации IT-компаниями программного оборудования собственных разработок. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин... читать дальше

.

Поправки к проекту бюджета РФ на предстоящую трехлетку предусматривают выделение 44,6 млрд рублей на создание геостационарных спутников связи и вещания в рамках нацпроекта "Экономика данных", сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Деньги будут направлены на... "Деньги будут направлены на... читать дальше

.