06 ноября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
6 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|январь 2025
|10:00
|Процентная ставка Банка Англии
|март 2025
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
Это автоматическое сообщение.
.
06 ноября 2025 года 08:35
Нефтяные цены растут с утра после спада по итогам двух предыдущих сессий.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:19 мск составила$63,77 за баррель, что на $0,25 (0,39%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду... читать дальше
.
06 ноября 2025 года 08:33
Горнодобывающая и металлургическая компания со штаб-квартирой в Абу-Даби International Resources Holding (IRH, дочерняя компания ePointZero, которую возглавляет шейх Заид бин Хамдан бин Заид аль Нахайян) подписала 20-летнее базовое соглашение с Delfin LNG и трейдером Vitol о... читать дальше
.
06 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 59 выпускам облигаций на общую сумму 7,43 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
06 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,5 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
...
.
06 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций на общую сумму 96,11 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
06 ноября 2025 года 08:25
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду.
Dow Jones Industrial Average повысился на 0,48% и составил 47311 пунктов. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,37% - до 6796,29 пункта. Nasdaq Composite прибавил 0,65% и составил 23499,8 пункта.
Акции... читать дальше
.
06 ноября 2025 года 08:18
По итогам 3-го квартала американский производитель электромобилей RivianAutomotive Inc. увеличил чистый убыток на 6%, при этом выручка выросла в 1,8 раза и превысила ожидания аналитиков.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил... читать дальше
.
06 ноября 2025 года 08:11
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчеты.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,23% - до 571,9 пункта.
Британский FTSE 100... читать дальше
.
06 ноября 2025 года 08:03
На старте торгов утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ умеренно корректировался вверх после отката накануне из-за опасений эскалации геополитической напряженности на фоне заявлений США и России о возможности проведения ядерных испытаний; фактором давления также выступала... читать дальше
.
06 ноября 2025 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 81,1885 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,24 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 93,5131 руб. По сравнению с...
.
05 ноября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49013,793 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 206,333 млрд руб., или на...
.
05 ноября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,09 коп. и составил 11,3435 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,2275 руб., максимальный - 11,4275 руб. Было заключено 55724 сделки. Объем торгов составил 97206,05...
.
05 ноября 2025 года 19:02
Банк России выразил обеспокоенность необходимостью скорой - с 1 января 2026 г. - цифровой интеграции государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) с системой электронного взаимодействия ФНС, просит сдвинуть дату для доработки IT-систем, сообщил "Интерфаксу"... читать дальше
.
05 ноября 2025 года 18:58
ЦБ РФ предоставил Озон банку, дочернему банку маркетплейса Ozon, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, свидетельствует информация на сайте регулятора.
"Дилерская лицензия позволит расширить возможности банка,... читать дальше
.
05 ноября 2025 года 18:54
Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением индикаторов.
Индекс МосБиржи снизился на 0,95% и по состоянию на 18:50 мск составил 2546,62 пункта.
Индекс РТС опустился на 1,32% - до 988,12 пункта.
В Азии в среду преобладала негативная динамика... читать дальше
.