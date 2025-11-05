Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 ноября

5 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 6 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10313,43 (-118,66) руб./грамм; на серебро - 124,67 (-2,65) руб./грамм; на платину - 4032,87 (-99,4) руб./грамм; на палладий - 3667,43 (-142,37) руб./грамм.

.

Нефтяные цены растут с утра после спада по итогам двух предыдущих сессий. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:19 мск составила$63,77 за баррель, что на $0,25 (0,39%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду... Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:19 мск составила$63,77 за баррель, что на $0,25 (0,39%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду... читать дальше

.

Горнодобывающая и металлургическая компания со штаб-квартирой в Абу-Даби International Resources Holding (IRH, дочерняя компания ePointZero, которую возглавляет шейх Заид бин Хамдан бин Заид аль Нахайян) подписала 20-летнее базовое соглашение с Delfin LNG и трейдером Vitol о... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 59 выпускам облигаций на общую сумму 7,43 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,5 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

.

Сегодня ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций на общую сумму 96,11 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду. Dow Jones Industrial Average повысился на 0,48% и составил 47311 пунктов. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,37% - до 6796,29 пункта. Nasdaq Composite прибавил 0,65% и составил 23499,8 пункта. Dow Jones Industrial Average повысился на 0,48% и составил 47311 пунктов. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,37% - до 6796,29 пункта. Nasdaq Composite прибавил 0,65% и составил 23499,8 пункта. Акции... Акции... читать дальше

.

По итогам 3-го квартала американский производитель электромобилей RivianAutomotive Inc. увеличил чистый убыток на 6%, при этом выручка выросла в 1,8 раза и превысила ожидания аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил... читать дальше

.

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчеты. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,23% - до 571,9 пункта. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,23% - до 571,9 пункта. Британский FTSE 100... Британский FTSE 100... читать дальше

.

На старте торгов утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ умеренно корректировался вверх после отката накануне из-за опасений эскалации геополитической напряженности на фоне заявлений США и России о возможности проведения ядерных испытаний; фактором давления также выступала... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 81,1885 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,24 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 93,5131 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 93,5131 руб. По сравнению с...

.

Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:00 10:00 Промышленное производство в Германии Промышленное производство в Германии ... ... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49013,793 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 206,333 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,09 коп. и составил 11,3435 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2275 руб., максимальный - 11,4275 руб. Было заключено 55724 сделки. Объем торгов составил 97206,05... Минимальный курс юаня составил 11,2275 руб., максимальный - 11,4275 руб. Было заключено 55724 сделки. Объем торгов составил 97206,05...

.

Банк России выразил обеспокоенность необходимостью скорой - с 1 января 2026 г. - цифровой интеграции государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) с системой электронного взаимодействия ФНС, просит сдвинуть дату для доработки IT-систем, сообщил "Интерфаксу"... читать дальше

.

ЦБ РФ предоставил Озон банку, дочернему банку маркетплейса Ozon, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, свидетельствует информация на сайте регулятора. "Дилерская лицензия позволит расширить возможности банка,... "Дилерская лицензия позволит расширить возможности банка,... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением индикаторов. Индекс МосБиржи снизился на 0,95% и по состоянию на 18:50 мск составил 2546,62 пункта. Индекс МосБиржи снизился на 0,95% и по состоянию на 18:50 мск составил 2546,62 пункта. Индекс РТС опустился на 1,32% - до 988,12 пункта. Индекс РТС опустился на 1,32% - до 988,12 пункта. В Азии в среду преобладала негативная динамика... В Азии в среду преобладала негативная динамика... читать дальше

.