Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3381 руб.
05 ноября 2025 года 18:00
05 ноября 2025 года 18:00
5 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,78 коп. и составил 11,3381 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2095 руб., максимальный - 11,397 руб. Было заключено 24845 сделок. Объем торгов составил 38908,15 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,358 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
06 ноября 2025 года 08:35
Нефтяные цены растут с утра после спада по итогам двух предыдущих сессий. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:19 мск составила$63,77 за баррель, что на $0,25 (0,39%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду... читать дальше
.06 ноября 2025 года 08:33
Горнодобывающая и металлургическая компания со штаб-квартирой в Абу-Даби International Resources Holding (IRH, дочерняя компания ePointZero, которую возглавляет шейх Заид бин Хамдан бин Заид аль Нахайян) подписала 20-летнее базовое соглашение с Delfin LNG и трейдером Vitol о... читать дальше
.06 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 59 выпускам облигаций на общую сумму 7,43 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.06 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $23,5 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.06 ноября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 20 выпускам облигаций на общую сумму 96,11 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.06 ноября 2025 года 08:25
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в среду. Dow Jones Industrial Average повысился на 0,48% и составил 47311 пунктов. Standard & Poor's 500 увеличился на 0,37% - до 6796,29 пункта. Nasdaq Composite прибавил 0,65% и составил 23499,8 пункта. Акции... читать дальше
.06 ноября 2025 года 08:18
По итогам 3-го квартала американский производитель электромобилей RivianAutomotive Inc. увеличил чистый убыток на 6%, при этом выручка выросла в 1,8 раза и превысила ожидания аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил... читать дальше
.06 ноября 2025 года 08:11
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы выросли, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчеты. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,23% - до 571,9 пункта. Британский FTSE 100... читать дальше
.06 ноября 2025 года 08:03
На старте торгов утренней сессии на Мосбирже рынок акций РФ умеренно корректировался вверх после отката накануне из-за опасений эскалации геополитической напряженности на фоне заявлений США и России о возможности проведения ядерных испытаний; фактором давления также выступала... читать дальше
.06 ноября 2025 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 81,1885 руб., курс евро - в размере - 93,5131 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 81,1885 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,24 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 ноября, составляет 93,5131 руб. По сравнению с...
.06 ноября 2025 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 10:00 Промышленное производство в Германии ... читать дальше
.05 ноября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 ноября снизилась на 0,42% и составила 49013,793 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 49013,793 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 206,333 млрд руб., или на...
.05 ноября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,09 коп. и составил 11,3435 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2275 руб., максимальный - 11,4275 руб. Было заключено 55724 сделки. Объем торгов составил 97206,05...
.05 ноября 2025 года 19:02
Банк России выразил обеспокоенность необходимостью скорой - с 1 января 2026 г. - цифровой интеграции государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) с системой электронного взаимодействия ФНС, просит сдвинуть дату для доработки IT-систем, сообщил "Интерфаксу"... читать дальше
.05 ноября 2025 года 18:58
ЦБ РФ предоставил Озон банку, дочернему банку маркетплейса Ozon, лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, свидетельствует информация на сайте регулятора. "Дилерская лицензия позволит расширить возможности банка,... читать дальше
.05 ноября 2025 года 18:54
Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением индикаторов. Индекс МосБиржи снизился на 0,95% и по состоянию на 18:50 мск составил 2546,62 пункта. Индекс РТС опустился на 1,32% - до 988,12 пункта. В Азии в среду преобладала негативная динамика... читать дальше
