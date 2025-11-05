Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 1234,3 млрд руб.

5 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 1234,3 млрд руб.

Cкорректированная EBITDA Mosaic Co., одного из крупнейших в мире производителей удобрений, в III квартале выросла в 1,8 раза к аналогичному периоду прошлого года - до $806 млн, сообщила компания. Такая динамика был обеспечена опережающим ростом показателей... Такая динамика был обеспечена опережающим ростом показателей... читать дальше

Налоговый мониторинг с января 2026 года будет применяться в отношении 876 компаний из более чем 20 отраслей экономики, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы. На этот режим, согласно данным ведомства, со следующего года перейдут 144 организаций. Таким образом,... читать дальше

Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2026-2029 годах прогнозируется на уровне 3,5%, заявил министр экономики страны Микаил Джаббаров. "На 2026 год, согласно базовому варианту, рост ВВП Азербайджана прогнозируется на 2,9%, в 2026-2029 годах - в среднем на 3,5% в год", -... "На 2026 год, согласно базовому варианту, рост ВВП Азербайджана прогнозируется на 2,9%, в 2026-2029 годах - в среднем на 3,5% в год", -... читать дальше

В сентябре 2025 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу, когда их снижение составляло 0,4%, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с сентябрем прошлого года цены уменьшились на 0,2%. В странах ЕС цены... В странах ЕС цены... читать дальше

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи резко снизились в среду на растущих опасениях, что рынки перегреты, после уверенного подъема, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта. Эти опасения способствовали падению Уолл-стрит по итогам торгов во вторник. Главы... Эти опасения способствовали падению Уолл-стрит по итогам торгов во вторник. Главы... читать дальше

Цена золота умеренно поднимается сегодня в ожидании статданных по рынку труда США. К 12:57 мск котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex выросли примерно на 0,5%, до $3981,2 за унцию. К 12:57 мск котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex выросли примерно на 0,5%, до $3981,2 за унцию. Участники рынка внимательно следят за данными, собираемыми... Участники рынка внимательно следят за данными, собираемыми... читать дальше

Объем квоты на экспорт зерна из РФ в 2026 году (действует с 15 февраля по 30 июня) может составить 20 млн тонн, сообщает в своем Telegram-канале Российский зерновой союз, ссылаясь на проект протокола заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию... читать дальше

После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,06 пункта (0,236%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2564,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2565,81... читать дальше

Мировой рынок пшеницы на минувшей неделе укреплялся. Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса", цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в ноябре-декабре выросли на $3, до $232 за тонну (FOB). Американская пшеница подорожала до 4-месячного... читать дальше

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,81/84,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи упал...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,75/83,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 93,46/97,8 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал на 41...

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются на торгах в среду. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:28 мск опустился на 0,38% - до 568,44 пункта. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:28 мск опустился на 0,38% - до 568,44 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 0,15%, германский DAX - на... Британский FTSE 100 снизился на 0,15%, германский DAX - на... читать дальше

Продажи легковых машин в Великобритании в октябре увеличились на 0,5% в годовом выражении после рекордного с 2020 года скачка по итогам предыдущего месяца, говорится в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). В прошлом месяце в стране было... В прошлом месяце в стране было... читать дальше

Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, планирует завершить выделение бизнеса по выпуску мороженого Magnum Ice Cream Co. до 6 декабря. В прошлом месяце компания сообщила о переносе сроков выделения бизнеса в связи с шатдауном в США,... В прошлом месяце компания сообщила о переносе сроков выделения бизнеса в связи с шатдауном в США,... читать дальше

В сентябре 2025 года объем розничных продаж в Италии сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные государственного статического управления Италии Istat. В годовом выражении розничные продажи выросли на 0,5%. В годовом выражении розничные продажи выросли на 0,5%. Продажи... Продажи...

