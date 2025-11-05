05 ноября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
5 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|февраль 2025
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|январь 2025
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|январь 2025
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|январь 2025
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|январь 2025
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|февраль 2025
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|февраль 2025
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
05 ноября 2025 года 14:04
Cкорректированная EBITDA Mosaic Co., одного из крупнейших в мире производителей удобрений, в III квартале выросла в 1,8 раза к аналогичному периоду прошлого года - до $806 млн, сообщила компания.
Такая динамика был обеспечена опережающим ростом показателей...
05 ноября 2025 года 13:56
Налоговый мониторинг с января 2026 года будет применяться в отношении 876 компаний из более чем 20 отраслей экономики, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы. На этот режим, согласно данным ведомства, со следующего года перейдут 144 организаций. Таким образом,...
05 ноября 2025 года 13:48
Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2026-2029 годах прогнозируется на уровне 3,5%, заявил министр экономики страны Микаил Джаббаров.
"На 2026 год, согласно базовому варианту, рост ВВП Азербайджана прогнозируется на 2,9%, в 2026-2029 годах - в среднем на 3,5% в год", -...
05 ноября 2025 года 13:40
В сентябре 2025 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу, когда их снижение составляло 0,4%, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с сентябрем прошлого года цены уменьшились на 0,2%.
В странах ЕС цены...
05 ноября 2025 года 13:32
Фондовые индексы Японии и Южной Кореи резко снизились в среду на растущих опасениях, что рынки перегреты, после уверенного подъема, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта.
Эти опасения способствовали падению Уолл-стрит по итогам торгов во вторник. Главы...
05 ноября 2025 года 13:24
Цена золота умеренно поднимается сегодня в ожидании статданных по рынку труда США.
К 12:57 мск котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex выросли примерно на 0,5%, до $3981,2 за унцию.
Участники рынка внимательно следят за данными, собираемыми...
05 ноября 2025 года 13:17
Объем квоты на экспорт зерна из РФ в 2026 году (действует с 15 февраля по 30 июня) может составить 20 млн тонн, сообщает в своем Telegram-канале Российский зерновой союз, ссылаясь на проект протокола заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию...
05 ноября 2025 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,06 пункта (0,236%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2564,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2565,81...
05 ноября 2025 года 13:09
Мировой рынок пшеницы на минувшей неделе укреплялся. Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса", цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в ноябре-декабре выросли на $3, до $232 за тонну (FOB). Американская пшеница подорожала до 4-месячного...
05 ноября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,81/84,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи упал...
05 ноября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,75/83,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...
05 ноября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 93,46/97,8 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал на 41...
05 ноября 2025 года 13:00
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются на торгах в среду.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:28 мск опустился на 0,38% - до 568,44 пункта.
Британский FTSE 100 снизился на 0,15%, германский DAX - на...
05 ноября 2025 года 12:57
Продажи легковых машин в Великобритании в октябре увеличились на 0,5% в годовом выражении после рекордного с 2020 года скачка по итогам предыдущего месяца, говорится в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).
В прошлом месяце в стране было...
05 ноября 2025 года 12:49
Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, планирует завершить выделение бизнеса по выпуску мороженого Magnum Ice Cream Co. до 6 декабря.
В прошлом месяце компания сообщила о переносе сроков выделения бизнеса в связи с шатдауном в США,...
05 ноября 2025 года 12:41
В сентябре 2025 года объем розничных продаж в Италии сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные государственного статического управления Италии Istat.
В годовом выражении розничные продажи выросли на 0,5%.
Продажи...
