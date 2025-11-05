.
НОВОСТИ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
В 2026 году услуги связи могут подорожать на 5–10%
В 2026 г. 96% российских телекомкомпаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии, планируют поднять тарифы. Это следует из опроса Telecom Daily около 70 топ-менеджеров или владельцев операторских...
 
Бизнес потратил 36% прибыли на обслуживание займов
Нагрузка процентных платежей на прибыль компаний по итогам III квартала обновила исторический максимум, достигнув 36%, следует из октябрьского доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) "Анализ...
 
Внедрение технологий в промышленности растет неравномерно
В 2025 году количество крупных и средних предприятий, которые применяют технологии промышленного интернета вещей (IIoT), вырастет на 2%, до более чем 5,7 тыс.; компьютерного зрения - на 10%, до более чем 36,2 тыс.; машинного обучения и больших...
 
05 ноября 2025 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

 0
5 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide февраль 2025
10:00 Объем промышленных заказов в Германии январь 2025
10:45 Промышленное производство во Франции январь 2025
12:00 Объемы розничных продаж в Италии январь 2025
13:00 Изменение цен производителей в еврозоне январь 2025
16:15 Занятость в производственном секторе США февраль 2025
18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США февраль 2025
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 01 по 07 марта

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
05 ноября 2025 года 14:04
Квартальная выручка Mosaic выросла на 25%, чистая прибыль - в 3,4 раза
Cкорректированная EBITDA Mosaic Co., одного из крупнейших в мире производителей удобрений, в III квартале выросла в 1,8 раза к аналогичному периоду прошлого года - до $806 млн, сообщила компания.

Такая динамика был обеспечена опережающим ростом показателей...    читать дальше
05 ноября 2025 года 13:56
Со следующего года налоговый мониторинг станут использовать 876 компаний
Налоговый мониторинг с января 2026 года будет применяться в отношении 876 компаний из более чем 20 отраслей экономики, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы. На этот режим, согласно данным ведомства, со следующего года перейдут 144 организаций. Таким образом,...    читать дальше
05 ноября 2025 года 13:48
В Азербайджане ожидают среднегодового роста ВВП страны в 2026-2029 гг. на 3,5%
Среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2026-2029 годах прогнозируется на уровне 3,5%, заявил министр экономики страны Микаил Джаббаров.

"На 2026 год, согласно базовому варианту, рост ВВП Азербайджана прогнозируется на 2,9%, в 2026-2029 годах - в среднем на 3,5% в год", -...    читать дальше
05 ноября 2025 года 13:40
В сентябре снижение цен производителей в еврозоне и ЕС замедлилось до 0,1%
В сентябре 2025 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 0,1% по отношению к предыдущему месяцу, когда их снижение составляло 0,4%, свидетельствуют данные Евростата. По сравнению с сентябрем прошлого года цены уменьшились на 0,2%.

В странах ЕС цены...    читать дальше
05 ноября 2025 года 13:32
Фондовые индексы стран АТР закончили сессию разнонаправленной динамикой
Фондовые индексы Японии и Южной Кореи резко снизились в среду на растущих опасениях, что рынки перегреты, после уверенного подъема, вызванного ажиотажем вокруг искусственного интеллекта.

Эти опасения способствовали падению Уолл-стрит по итогам торгов во вторник. Главы...    читать дальше
05 ноября 2025 года 13:24
Золото умеренно дорожает, торгуется у $3981 за унцию
Цена золота умеренно поднимается сегодня в ожидании статданных по рынку труда США.

К 12:57 мск котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex выросли примерно на 0,5%, до $3981,2 за унцию.

Участники рынка внимательно следят за данными, собираемыми...    читать дальше
05 ноября 2025 года 13:17
Квота на экспорт зерна из РФ в 2026 г. может составить 20 млн тонн
Объем квоты на экспорт зерна из РФ в 2026 году (действует с 15 февраля по 30 июня) может составить 20 млн тонн, сообщает в своем Telegram-канале Российский зерновой союз, ссылаясь на проект протокола заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию...    читать дальше
05 ноября 2025 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 5 ноября снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,06 пункта (0,236%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2564,9 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2565,81...    читать дальше
05 ноября 2025 года 13:09
Мировой рынок пшеницы на минувшей неделе укреплялся
Мировой рынок пшеницы на минувшей неделе укреплялся. Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса", цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в ноябре-декабре выросли на $3, до $232 за тонну (FOB). Американская пшеница подорожала до 4-месячного...    читать дальше
05 ноября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 5 ноября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,81/84,8 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,81/84,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 5 коп., Cредний курс продажи упал...
05 ноября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 5 ноября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 81,75/83,5 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,75/83,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 10 коп., средний...
05 ноября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 5 ноября Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 93,46/97,8 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 93,46/97,8 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал на 41...
05 ноября 2025 года 13:00
Европейские рынки акций снижаются в ходе торгов
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются на торгах в среду.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:28 мск опустился на 0,38% - до 568,44 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,15%, германский DAX - на...    читать дальше
05 ноября 2025 года 12:57
В октябре продажи автомобилей в Британии выросли на полпроцента
Продажи легковых машин в Великобритании в октябре увеличились на 0,5% в годовом выражении после рекордного с 2020 года скачка по итогам предыдущего месяца, говорится в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

В прошлом месяце в стране было...    читать дальше
05 ноября 2025 года 12:49
Unilever рассчитывает завершить выделение Magnum Ice Cream до 6 декабря
Unilever, один из ведущих мировых поставщиков товаров повседневного спроса, планирует завершить выделение бизнеса по выпуску мороженого Magnum Ice Cream Co. до 6 декабря.

В прошлом месяце компания сообщила о переносе сроков выделения бизнеса в связи с шатдауном в США,...    читать дальше
05 ноября 2025 года 12:41
Розничные продажи в Италии в сентябре снизились на 0,5%
В сентябре 2025 года объем розничных продаж в Италии сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные государственного статического управления Италии Istat.

В годовом выражении розничные продажи выросли на 0,5%.

Продажи...
