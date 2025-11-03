Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2226 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,145 руб., максимальный - 11,3335 руб. Было заключено 11540 сделок. Объем торгов составил 13498,87 млн руб., что на 85% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,155 руб. за юань.

3 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,35 коп. и составил 11,2226 руб.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству при участии Морской коллегии представить предложения по повышению эффективности доставки грузов из Сибири, Дальнего Востока и Урала на трассу Трансарктического транспортного коридора (ТТК). Соответствующий пункт содержится в...

Объем транспортировки казахстанской нефти в Германию по системе нефтепровода "Дружба" в октябре текущего года составил 225 тыс. тонн, что на 25% выше уровня сентября 2025 года, сообщили "Интерфакс-Казахстан" в нацкомпании "КазТрансОйл" (КТО). "В октябре 2025 года АО...

Президент РФ Владимир Путин и премьер РФ Михаил Мишустин направили коллективу АО "Рособоронэкспорт" поздравление с 25-летием компании. "Сегодня, несмотря на сложные вызовы, компания продолжает выступать одним из ключевых участников мирового рынка вооружений, география её...

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении Дня коренных малочисленных народов Российской Федерации. "В целях сохранения традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации...

Национальная нефтекомпания "КазМунайГаз" (КМГ) и подсанкционный российский "ЛУКОЙЛ" проводят комплексную оценку влияния санкционных ограничений на совместные проекты, сообщили "Интерфакс-Казахстан" в КМГ. "В настоящий момент участники совместных проектов проводят...

Компания OpenAI подписала соглашение с Amazon Web Services (AWS) о покупке вычислительных мощностей на сумму $38 млрд. OpenAI сообщила, что получит в свое распоряжение вычислительные мощности AWS на базе сотен тысяч процессоров Nvidia Corp., специально спроектированных...

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения РФ и Китая "устойчиво продвигаются", несмотря на нестабильную обстановку в мире. По мнению Си Цзиньпина, "с начала этого года на фоне турбулентной обстановки китайско-российские отношения устойчиво продвигаются с прицелом на...

Россия и Китай должны продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. "Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных...

Россия и Китай будут укреплять сотрудничество по вопросам Арктики и содействовать сохранению мира и стабильности в данном регионе, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств РФ и Китая. "Договорились развивать...

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре понизился до 48,7 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщил вчера Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным...

Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник, рынок оценивал корпоративные новости и экономические данные. Октябрьский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе еврозоны, опубликованный в понедельник, указал на...

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 80,8861 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,95 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 93,3848 руб. По сравнению с...

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 49220,126 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 711,261 млрд руб., или на...

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite растут в начале торгов в понедельник, тогда как Dow Jones умеренно снижается. Инвесторы оценивают события прошлой недели и ждут публикации ряда статданных из США. Поддержку рынку продолжает оказывать заключение...

Еврокомиссия (ЕК) хочет понять, каковы будут последствия от объявленной сделки по продаже зарубежных активов "ЛУКОЙЛа" шведской трейдинговой компании Gunvor, заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл. "В наших интересах полностью понять последствия этого предложения...

