Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4696 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3057,34 млрд руб.

1 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 ноября составили по Российской Федерации 4696 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4421 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5024,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4763,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 ноября составили 3057,34 млрд руб. против 2982,45921 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

