ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 80,9756 руб., курс евро - в размере 93,3893 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 93,3893 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,01 коп.

1 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 80,9756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,19 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в субботу составила 48508,865 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 178,527 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,08 коп. и составил 11,2561 руб. Минимальный курс юаня составил 11,196 руб., максимальный - 11,32 руб. Была заключена 43881 сделка. Объем торгов составил 45089,62 млн...

Рынок акций РФ завершил торги в плюсе после снижения в пятницу из-за опасений эскалации геополитической напряженности на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по ядерным испытаниям. Индекс МосБиржи превысил 2530 пунктов при низкой активности операций. В США в...

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в октябре 2025 года увеличился по сравнению с октябрем 2024 года на 23,1%, до 172,6 трлн рублей со 140,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с сентябрем 2025 года объем торгов вырос на 6,1%, со 162,7...

ЦБ РФ с 2 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10432,09 (+33,62) руб./грамм; на серебро - 127,32 (+1,89) руб./грамм; на платину - 4132,27 (-30,61) руб./грамм; на палладий - 3809,8 (+92,11) руб./грамм.

Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в октябре 2025 года составили 2,978 млн тонн, что на 9,9% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из данных площадки. Оборот в денежном выражении относительно октября-2024 снизился на 1,3%...

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 80,8861 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,95 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 93,3848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,45 коп.

Новая система мотивации менеджмента компаний с госучастием, утвержденная правительственным постановлением, будет устанавливаться при условии выхода компаний на IPO/SPO и предусматривает дополнительное вознаграждение топ-менеджмента, привязанное к росту стоимости акций,... читать дальше

Чистый убыток ПАО "Т Плюс" за январь-сентябрь этого года составил 2,44 млрд руб. после чистой прибыли в размере 7,19 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Выручка за период увеличилась при этом с 212,47 до 219,32 млрд руб., себестоимость продаж - с...

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ по итогам первых девяти месяцев 2025 года составила 352,479 млрд рублей, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. С учетом полученной в I полугодии прибыли в 327,74 млрд рублей,...

Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев 2025 года составила 105,18 млрд рублей против 96,99 млрд рублей годом ранее (на 8,4% больше), сообщила компания. По итогам первого полугодия "Транснефть" получила чистую прибыль в размере 76,3 млрд рублей, таким образом...

В течение ближайшей недели с 03.11 по 09.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ...

Кредитные организации в первом полугодии 2025 года сократили передачу данных в бюро кредитных историй (БКИ) на 35% в годовом сравнении - до 10,1 млрд ед. в связи с реализацией разработанного ЦБ Единого технического формата, говорится в аналитическом обзоре кредитной информации... читать дальше

В понедельник, 3 ноября, в Японии праздник - День национальной культуры. Во вторник, 4 ноября, в России праздник - День народного единства.

Чистая прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 153,16 млрд руб. после 2,4 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился в 64 раза. Основные изменения пришлись на...

