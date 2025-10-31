.
.
.
.
НОВОСТИ
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Минэкономразвития считает, что аргументов для продления антисанкционных корпоративных мер нет
Временные антисанкционные корпоративные меры в 2022 году принимались для адаптации бизнеса к новым условиям, а не в качестве норм постоянного действия на период давления, аргументов для их продления нет, считает директор департамента корпоративного...
 
Банки пересматривают условия по выданным кредитам
Клиенты банков пожаловались на внезапные изменения условий по ссудам, выяснили "Известия". В отдельных случаях кредитные организации без предупреждения пересчитывают график платежей, исходя из более продолжительного срока выплат, что приводит к...
 
Инвесторам предложат облигации, обеспеченные кредитками
Т-банк решил упаковать часть портфеля кредитных карт в ценные бумаги: 31 октября "Т-инвестиции" открыли сбор заявок инвесторов на участие в выпуске облигаций, которые обеспечены требованиями по кредиткам, сообщил "Ведомостям" финансовый директор,...
 
31 октября 2025 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3269 руб.

 0  
31 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,43 коп. и составил 11,3269 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,254 руб., максимальный - 11,371 руб. Было заключено 79526 сделок. Объем торгов составил 102439,65 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2605 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
.
НОВОСТИ
31 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 31 октября снизилась на 0,20% и составила 48687,392 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 48687,392 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 98,778 млрд руб., или на...
.
31 октября 2025 года 19:15
.
31 октября 2025 года 18:59
Российский рынок акций завершил основную сессию в минусе
Рынок акций РФ завершил основную сессию на "Мосбирже" снижением индексов на 1,3-1,8%. Фактором давления выступают опасения эскалации геополитической напряженности, в то время как нефть возобновила рост.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций...    читать дальше
.
31 октября 2025 года 18:51
За январь-сентябрь пассажиропоток авиакомпаний РФ снизился на 2,5%
Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-сентябре 2025 года составил около 84 млн человек, сообщила пресс-служба Росавиации, не уточняя динамику в сравнении с прошлым годом.

Согласно открытым данным ведомства, за 9 месяцев 2024 года авиакомпаниями было...    читать дальше
.
31 октября 2025 года 18:43
"СМЗ" за 9 месяцев увеличил чистый убыток по РСБУ в 3,6 раза
ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) в январе-сентябре 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 2,1 млрд рублей, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в промежуточной отчетности компании.

Выручка снизилась...    читать дальше
.
31 октября 2025 года 18:28
Россия существенно расширяет "стоп-лист" представителей ЕС в ответ на 19-й пакет санкций
Москва в ответ на 19-й санкционный пакет Евросоюза в отношении России существенно расширяет "стоп-лист" представителей ЕС и евроинститутов, заявили в МИД РФ.

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей...    читать дальше
.
31 октября 2025 года 18:19
ЦБ РФ сохранил макролимиты по необеспеченным потребкредитам и целевым автокредитам на I квартал 2026 г.
ЦБ РФ сохранил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам на 1-й квартал 2026 года, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ отмечает реализацию ранее накопленных рисков на рынке необеспеченного потребкредитования. Доля проблемных...    читать дальше
.
31 октября 2025 года 18:08
Western Digital в 1-м финквартале увеличил чистую прибыль в 8 раз
Американский поставщик решений в сфере хранения данных Western Digital в первом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль почти в восемь раз, выручку - на 27%.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 3...    читать дальше
.
31 октября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3103 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,96 коп. и составил 11,3103 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,244 руб., максимальный - 11,344 руб. Было заключено 17385 сделок. Объем торгов составил 31633,68...
.
31 октября 2025 года 17:57
Цены на нефть перешли к умеренному росту
Цены на нефть перешли к умеренному росту вечером в пятницу, но могут завершить месяц снижением более чем на 2%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:35 мск составляет $65,12 за баррель, что на $0,12 (0,18%) выше,...    читать дальше
.
31 октября 2025 года 17:53
ЦБ сохранил антициклическую надбавку к достаточности капитала банков на уровне 0,5%
Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки к достаточности капитала банков, вновь оставив ее на уровне 0,5%, действующем с 1 июля 2025 года, говорится в сообщении ЦБ.

Ранее он сохранил ее на уровне 0,5% 31 июля.

За счет...    читать дальше
.
31 октября 2025 года 17:46
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 ноября
ЦБ РФ с 1 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10398,47 (+28,12) руб./грамм; на серебро - 125,43 (+0,74) руб./грамм; на платину - 4162,88 (+11,32) руб./грамм; на палладий - 3717,69 (+39,78) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
31 октября 2025 года 17:44
Банк России с декабря повысит надбавку, применяемую к приросту долга
Крупные компании с высокой долговой нагрузкой наращивают привлечение кредитных ресурсов быстрее рынка в целом, что потребовало ужесточения принятых весной мер макропруденциального регулирования, заявил в пятницу Банк России.

В феврале этого года ЦБ решил ввести...    читать дальше
.
31 октября 2025 года 17:36
ЦБ РФ сохранил макролимиты по ипотеке на покупку квартир, ужесточил их по кредитам на ИЖС
ЦБ РФ сохранил на I квартал 2026 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах, не пересматривал макропруденциальные надбавки по этим ссудам, говорится в сообщении...    читать дальше
.
31 октября 2025 года 17:36
ЦБ РФ установил курс евро с 1 ноября в размере 93,3893 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 93,3893 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,01 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
31 октября 2025 года 17:36
ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 ноября в размере 80,9756 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 80,9756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,19 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
