ЦБ РФ установил курс доллара США с 1 ноября в размере 80,9756 руб.

31 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 80,9756 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 47,19 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 48687,392 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 98,778 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,43 коп. и составил 11,3269 руб. Минимальный курс юаня составил 11,254 руб., максимальный - 11,371 руб. Было заключено 79526 сделок. Объем торгов составил 102439,65... Минимальный курс юаня составил 11,254 руб., максимальный - 11,371 руб. Было заключено 79526 сделок. Объем торгов составил 102439,65...

Рынок акций РФ завершил основную сессию на "Мосбирже" снижением индексов на 1,3-1,8%. Фактором давления выступают опасения эскалации геополитической напряженности, в то время как нефть возобновила рост. В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций... В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций... читать дальше

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-сентябре 2025 года составил около 84 млн человек, сообщила пресс-служба Росавиации, не уточняя динамику в сравнении с прошлым годом. Согласно открытым данным ведомства, за 9 месяцев 2024 года авиакомпаниями было... Согласно открытым данным ведомства, за 9 месяцев 2024 года авиакомпаниями было... читать дальше

ОАО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ, Пермский край) в январе-сентябре 2025 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 2,1 млрд рублей, что в 3,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в промежуточной отчетности компании. Выручка снизилась... Выручка снизилась... читать дальше

Москва в ответ на 19-й санкционный пакет Евросоюза в отношении России существенно расширяет "стоп-лист" представителей ЕС и евроинститутов, заявили в МИД РФ. "В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей... "В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей... читать дальше

ЦБ РФ сохранил значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по необеспеченным потребительским кредитам на 1-й квартал 2026 года, говорится в сообщении регулятора. ЦБ отмечает реализацию ранее накопленных рисков на рынке необеспеченного потребкредитования. Доля проблемных... ЦБ отмечает реализацию ранее накопленных рисков на рынке необеспеченного потребкредитования. Доля проблемных... читать дальше

Американский поставщик решений в сфере хранения данных Western Digital в первом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль почти в восемь раз, выручку - на 27%. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 3... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 3... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,96 коп. и составил 11,3103 руб. Минимальный курс юаня составил 11,244 руб., максимальный - 11,344 руб. Было заключено 17385 сделок. Объем торгов составил 31633,68... Минимальный курс юаня составил 11,244 руб., максимальный - 11,344 руб. Было заключено 17385 сделок. Объем торгов составил 31633,68...

Цены на нефть перешли к умеренному росту вечером в пятницу, но могут завершить месяц снижением более чем на 2%. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:35 мск составляет $65,12 за баррель, что на $0,12 (0,18%) выше,... Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:35 мск составляет $65,12 за баррель, что на $0,12 (0,18%) выше,... читать дальше

Банк России не пересматривал значение национальной антициклической надбавки к достаточности капитала банков, вновь оставив ее на уровне 0,5%, действующем с 1 июля 2025 года, говорится в сообщении ЦБ. Ранее он сохранил ее на уровне 0,5% 31 июля. Ранее он сохранил ее на уровне 0,5% 31 июля. За счет... За счет... читать дальше

ЦБ РФ с 1 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10398,47 (+28,12) руб./грамм; на серебро - 125,43 (+0,74) руб./грамм; на платину - 4162,88 (+11,32) руб./грамм; на палладий - 3717,69 (+39,78) руб./грамм.

Крупные компании с высокой долговой нагрузкой наращивают привлечение кредитных ресурсов быстрее рынка в целом, что потребовало ужесточения принятых весной мер макропруденциального регулирования, заявил в пятницу Банк России. В феврале этого года ЦБ решил ввести... В феврале этого года ЦБ решил ввести... читать дальше

ЦБ РФ сохранил на I квартал 2026 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ипотечным кредитам на приобретение строящегося и готового жилья в многоквартирных домах, не пересматривал макропруденциальные надбавки по этим ссудам, говорится в сообщении... читать дальше

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 ноября, составляет 93,3893 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,01 коп.

