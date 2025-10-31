.
.
31 октября 2025 года 10:13
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2657,1 млрд руб.
31 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 октября по данным на начало операционного дня выросло до 2657,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2218,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
31 октября 2025 года 16:29
1 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 31 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1075 на 10 млрд 212,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.31 октября 2025 года 16:26
Комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике на заседании в пятницу рекомендовала принять проект бюджета Москвы на 2026-2028 гг. "На основании изложенного, комиссия по экономической и социальной политике считает возможным поддержать... читать дальше
.31 октября 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,2 пункта (0,829%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2536,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2556,48 (-0,04%) пункта,... читать дальше
.31 октября 2025 года 16:14
Государственно-правовое управление (ГПУ) президента РФ посчитало преждевременным введение схемы упрощенного допуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на рынок ценных бумаг без установления аналогичных требований, которые действуют для классических эмитентов, рассказал... читать дальше
.31 октября 2025 года 16:05
Эстонский электросетевой оператор Elering с 2026 года вводит для клиентов новый вид расходов - плату за балансирующую мощность, которую компания назвала "ценой энергонезависимости" после выхода Эстонии из энергокольца БРЭЛЛ. Как отмечается в сообщении Elering, плата в... читать дальше
.31 октября 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,85/84,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи...
.31 октября 2025 года 15:49
Чистая прибыль лизингового ПАО "Трансфин-М" по РСБУ в январе-сентябре 2025 г. упала в 15,7 раза - до 751,9 млн руб. с 11,8 млрд руб. в том же периоде годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности общества. Выручка компании снизилась в 1,7 раза, до 9,8 млрд руб.,... читать дальше
.31 октября 2025 года 15:40
В столице предлагают индексировать стоимость патентов для иностранных граждан; с учетом изменения регионального коэффициента предлагается увеличить стоимость патента с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей ежемесячно, сообщила замруководителя департамента экономической политики и развития... читать дальше
.31 октября 2025 года 15:31
"СПБ биржа" по итогам января-сентября 2025 года получила чистый убыток в размере 385,263 млн рублей против 659,229 млн рублей в аналогичном периоде 2024 года, говорится в отчетности торговой площадки по РСБУ. Чистый убыток "СПБ биржи" за июль-сентябрь 2025 года вырос... читать дальше
.31 октября 2025 года 15:30
В субботу, 1 ноября, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 26,76 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.31 октября 2025 года 15:30
В субботу, 1 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 3,38 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.31 октября 2025 года 15:20
Недавние макроэкономические отчеты свидетельствуют о небольшом улучшении ситуации в экономике еврозоны, заявил глава ЦБ Австрии Мартин Кохер. "Некоторые данные, которые мы получили после сентябрьского заседания, оказались чуть лучше", - сказал он в интервью Bloomberg... читать дальше
.31 октября 2025 года 15:11
Итальянский банк Intesa Sanpaolo сократил чистую прибыль в третьем квартале, однако показатель оказался немного лучше ожиданий аналитиков. Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре снизилась на 1,5% до 2,37 млрд евро с 2,4 млрд евро за... читать дальше
.31 октября 2025 года 15:02
Власти Крыма с 3 ноября запретили въезд на Крымский мост на электромобилях и гибридном транспорте, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Учитывая рекомендации силовых и правоохранительных структур, принято решение о введении с 00:00 3 ноября 2025 года (...)... читать дальше
.31 октября 2025 года 14:53
Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil в третьем квартале сократила чистую прибыль на 12,3%, выручку - на 5,2%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре 2025 года составила $7,55 млрд, или $1,76 в расчете на акцию, по сравнению с... читать дальше
.31 октября 2025 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 25,24 пункта (0,987%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2532,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2556,48 (-0,04%) пункта,... читать дальше
