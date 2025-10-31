.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Минэкономразвития считает, что аргументов для продления антисанкционных корпоративных мер нет
Временные антисанкционные корпоративные меры в 2022 году принимались для адаптации бизнеса к новым условиям, а не в качестве норм постоянного действия на период давления, аргументов для их продления нет, считает директор департамента корпоративного...
 
Банки пересматривают условия по выданным кредитам
Клиенты банков пожаловались на внезапные изменения условий по ссудам, выяснили "Известия". В отдельных случаях кредитные организации без предупреждения пересчитывают график платежей, исходя из более продолжительного срока выплат, что приводит к...
 
Инвесторам предложат облигации, обеспеченные кредитками
Т-банк решил упаковать часть портфеля кредитных карт в ценные бумаги: 31 октября "Т-инвестиции" открыли сбор заявок инвесторов на участие в выпуске облигаций, которые обеспечены требованиями по кредиткам, сообщил "Ведомостям" финансовый директор,...
 
31 октября 2025 года 10:13

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2657,1 млрд руб.

 0
31 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 октября по данным на начало операционного дня выросло до 2657,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2218,9 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
31 октября 2025 года 16:29
ВТБ разместил 10,2% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1075 на 10,2 млрд рублей
1 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 31 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1075 на 10 млрд 212,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
31 октября 2025 года 16:26
Комиссия Мосгордумы рекомендовала принять проект бюджета Москвы на ближайшие три года
Комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике на заседании в пятницу рекомендовала принять проект бюджета Москвы на 2026-2028 гг.

"На основании изложенного, комиссия по экономической и социальной политике считает возможным поддержать...    читать дальше
31 октября 2025 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 31 октября снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,2 пункта (0,829%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2536,28 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2556,48 (-0,04%) пункта,...    читать дальше
31 октября 2025 года 16:14
ГПУ президента предупреждало о рисках допуска ЦФА к традиционным торгам
Государственно-правовое управление (ГПУ) президента РФ посчитало преждевременным введение схемы упрощенного допуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на рынок ценных бумаг без установления аналогичных требований, которые действуют для классических эмитентов, рассказал...    читать дальше
31 октября 2025 года 16:05
Цена энергонезависимости по-эстонски
Эстонский электросетевой оператор Elering с 2026 года вводит для клиентов новый вид расходов - плату за балансирующую мощность, которую компания назвала "ценой энергонезависимости" после выхода Эстонии из энергокольца БРЭЛЛ.

Как отмечается в сообщении Elering, плата в...    читать дальше
31 октября 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 31 октября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,85/84,94 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,85/84,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи...
31 октября 2025 года 15:49
Чистая прибыль "Трансфин-М" по РСБУ за 9 месяцев упала в 15,7 раз
Чистая прибыль лизингового ПАО "Трансфин-М" по РСБУ в январе-сентябре 2025 г. упала в 15,7 раза - до 751,9 млн руб. с 11,8 млрд руб. в том же периоде годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности общества.

Выручка компании снизилась в 1,7 раза, до 9,8 млрд руб.,...    читать дальше
31 октября 2025 года 15:40
В Москве предлагают увеличить стоимость патентов для мигрантов
В столице предлагают индексировать стоимость патентов для иностранных граждан; с учетом изменения регионального коэффициента предлагается увеличить стоимость патента с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей ежемесячно, сообщила замруководителя департамента экономической политики и развития...    читать дальше
31 октября 2025 года 15:31
Чистый убыток СПБ биржи по РСБУ за 9 месяцев сократился в 1,7 раза
"СПБ биржа" по итогам января-сентября 2025 года получила чистый убыток в размере 385,263 млн рублей против 659,229 млн рублей в аналогичном периоде 2024 года, говорится в отчетности торговой площадки по РСБУ.

Чистый убыток "СПБ биржи" за июль-сентябрь 2025 года вырос...    читать дальше
31 октября 2025 года 15:30
В субботу, 1 ноября, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 26,76 млрд руб.
В субботу, 1 ноября, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 26,76 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
31 октября 2025 года 15:30
В субботу, 1 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 3,38 млрд руб.
В субботу, 1 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 42 выпускам облигаций на общую сумму 3,38 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
31 октября 2025 года 15:20
Глава ЦБ Австрии отмечает небольшое улучшение ситуации в экономике еврозоны
Недавние макроэкономические отчеты свидетельствуют о небольшом улучшении ситуации в экономике еврозоны, заявил глава ЦБ Австрии Мартин Кохер.

"Некоторые данные, которые мы получили после сентябрьского заседания, оказались чуть лучше", - сказал он в интервью Bloomberg...    читать дальше
31 октября 2025 года 15:11
Банк Intesa Sanpaolo в 3-м квартале сократил чистую прибыль на 1,5%
Итальянский банк Intesa Sanpaolo сократил чистую прибыль в третьем квартале, однако показатель оказался немного лучше ожиданий аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре снизилась на 1,5% до 2,37 млрд евро с 2,4 млрд евро за...    читать дальше
31 октября 2025 года 15:02
Власти Крыма запретили въезд на Крымский мост на электромобилях и гибридных машинах
Власти Крыма с 3 ноября запретили въезд на Крымский мост на электромобилях и гибридном транспорте, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Учитывая рекомендации силовых и правоохранительных структур, принято решение о введении с 00:00 3 ноября 2025 года (...)...    читать дальше
31 октября 2025 года 14:53
Exxon Mobil в 3-м квартале сократила чистую прибыль на 12%
Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil в третьем квартале сократила чистую прибыль на 12,3%, выручку - на 5,2%.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре 2025 года составила $7,55 млрд, или $1,76 в расчете на акцию, по сравнению с...    читать дальше
31 октября 2025 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 31 октября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи продолжает снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 25,24 пункта (0,987%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2532,24 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2556,48 (-0,04%) пункта,...    читать дальше
