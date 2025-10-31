31 октября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
31 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Цены производителей во Франции
|февраль 2025
|10:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|IV квартал 2024
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|IV квартал 2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|февраль 2025
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|январь 2025
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|декабрь 2024
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|февраль 2025
31 октября 2025 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,42 пункта (0,329%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2549,06 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 3,3 пункта (0,33%) по сравнению с закрытием предыдущего
31 октября 2025 года 10:23
Банк России продал иностранную валюту с расчетами 30 октября 2025 года на 9,5 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
ЦБ РФ с
31 октября 2025 года 10:15
ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") по итогам 3-го квартала 2025 года сократило количество активных пользователей в месяц (MAU) на 3% - до 648 тыс., сообщила компания.
При этом по итогам 9 месяцев показатель остался на уровне аналогичного периода 2024 года - 601
31 октября 2025 года 10:13
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 31 октября по данным на начало операционного дня выросло до 2657,1 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
31 октября 2025 года 10:07
Китайский юань повышается в начале торгов на Московской бирже, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,33 руб. (+3,55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,48 коп. выше...
31 октября 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,65/85,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 92 коп., Cредний курс продажи...
31 октября 2025 года 10:03
Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал снижением индексов на 0,2%.
Большинство европейских рынков акций завершило торги в четверг снижением.
Американские фондовые индексы снизились вчера на 0,2-1,6%.
Сегодня фондовые индексы
31 октября 2025 года 09:54
Рослесхоз подготовил изменения в правила расчета платы за аренду лесных участков с привязкой ставки одновременно к площади участка, объему заготовки и удаленности от дорог, рассказал в интервью "Интерфаксу" заместитель руководителя Рослесхоза Вячеслав Спиренков.
"Мы
31 октября 2025 года 09:47
Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. в третьем квартале зафиксировал существенный рост чистой прибыли и выручки, благодаря чему акции компании резко подорожали на дополнительной сессии в четверг.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в
31 октября 2025 года 09:38
Доллар США незначительно дешевеет к евро и иене, стабилен к фунту стерлингов на торгах в пятницу.
Американский ЦБ понизил ставку на 25 б.п. по итогам заседания 28-29 октября. Однако председатель ФРС Джером Пауэлл сказал в ходе пресс-конференции, что дальнейшее
31 октября 2025 года 09:29
В 4-м квартале 2025 финансового года чистая прибыль американской Apple Inc. выросла в 1,9 раза, выручка - на 8%.
Показатели прибыли в расчете на акцию, выручки и продаж iPhone были рекордными для 4-го финквартала, сервисная выручка - рекордной за всю
31 октября 2025 года 09:21
Срок вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили сдвинут на один месяц, до 1 декабря, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. Соответствующий проект постановления внесен в правительство. Отсрочка была проработана по поручению первого вице-премьера РФ
31 октября 2025 года 09:13
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 31 октября составили по Российской Федерации 5024,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4763,4 млрд руб.
На
31 октября 2025 года 09:08
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики, инвесторы оценивают статданные из Японии и Китая.
Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:47 мск увеличилось на 1,96%.
Как стало известно в пятницу, объем промышленного
31 октября 2025 года 09:05
"ЛУКОЙЛ", выставивший на продажу свои зарубежные активы после введения санкций США и Великобритании, получил и акцептовал предложение об их покупке международного сырьевого трейдера Gunvor. Речь идет о приобретении 100% LUKOIL International GmbH, говорится в сообщении российской
31 октября 2025 года 09:03
1 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 1 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1076 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии
