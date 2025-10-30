Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2826 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2175 руб., максимальный - 11,335 руб. Была заключена 71071 сделка. Объем торгов составил 98888 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2945 руб. за юань.

30 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,77 коп. и составил 11,2826 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48786,170 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 496,661 млрд руб., или на...

Рынок акций РФ завершил торги ростом в плюсе на данных Росстата о замедлении недельной инфляции в стране. Инвесторы также оценивало поступающие геополитические новости и корпоративные финотчеты. Индекс МосБиржи превысил 2550 пунктов, отыграв все потери с начала... читать дальше

Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в октябре 2025 г. находится на уровне прошлого года, сообщил журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума первый замглавы РЖД Вадим Михайлов. "По итогам октября погрузка находится на уровне октября 2024... читать дальше

Цены на нефть начали умеренно расти вечером в четверг, инвесторы оценивают прогресс на американо-китайских переговорах и ждут решения ОПЕК+ по квотам на декабрь. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что его встреча с главой КНР Си Цзиньпином прошла очень... Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что его встреча с главой КНР Си Цзиньпином прошла очень... читать дальше

Временные антисанкционные корпоративные меры в 2022 году принимались для адаптации бизнеса к новым условиям, а не в качестве норм постоянного действия на период давления, аргументов для их продления нет, считает директор департамента корпоративного регулирования... читать дальше

Снижение конкурентоспособности российских производителей из-за крепкого курса рубля всерьез ставит вопрос о мерах по защите внутреннего рынка от импорта, считает основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов. "Рубль стал системно более крепким. Есть, наверное, много... "Рубль стал системно более крепким. Есть, наверное, много... читать дальше

Профицит на нефтяном рынке, прогнозируемый многими, в 2026 году "весьма вероятен", но в долгосрочной перспективе Shell уверена в росте цен на нефть, заявил глава компании Ваэль Саван в ходе телеконференции для инвесторов. "Действительно, существуют встречные ветры для... "Действительно, существуют встречные ветры для... читать дальше

Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. завершил первый квартал 2025 финансового года с чистой прибылью и увеличил выручку, при этом выручка и скорректированная прибыль компании оказались лучше ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе... Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по-прежнему остается в хорошей позиции в том, что касается текущего курса денежно-кредитной политики (ДКП), заявила глава регулятора Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам октябрьского заседания. Ранее Лагард неоднократно... Ранее Лагард неоднократно... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,97 коп. и составил 11,2807 руб. Минимальный курс юаня составил 11,224 руб., максимальный - 11,331 руб. Было заключено 15417 сделок. Объем торгов составил 22233,92... Минимальный курс юаня составил 11,224 руб., максимальный - 11,331 руб. Было заключено 15417 сделок. Объем торгов составил 22233,92...

ЦБ РФ с 31 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10370,35 (+281,67) руб./грамм; на серебро - 124,69 (+6,03) руб./грамм; на платину - 4151,56 (+86,45) руб./грамм; на палладий - 3677,91 (+118,7) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 80,5037 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 103,22 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 93,3894 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 114,28 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Банк ПСБ за девять месяцев 2025 года снизил чистую прибыль по РСБУ на 9,5% - до 107,5 млрд руб. по сравнению с 118,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности банка. Ранее сообщалось, что чистая прибыль банка по итогам первого полугодия... Ранее сообщалось, что чистая прибыль банка по итогам первого полугодия... читать дальше

Количество российских туристов, посетивших Турцию в 2025 году, может достичь 7 млн, сообщил председатель правления Ассоциации российских и турецких предпринимателей (RTIB) Иззет Экмекчибаши на XVIII Веронском евразийском экономическом форуме. "Хотя основной сектор сотрудничества... читать дальше

