Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 октября в размере 80,5037 руб., евро - 93,3894 руб.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
В РФ хотят нормативно закрепить порядок передачи налоговикам данных цифровых платформ
Минфин предлагает нормативно закрепить порядок информационного обмена российских цифровых платформ с налоговыми органами. проектом . Согласно проекту постановления правительства, подготовленному министерством, передача сведений (их объем и...
 
Компании рекордно увеличили наем внештатников
Бизнес резко увеличил наем по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). На сентябрь 2025 года в российских организациях (без учета малого и среднего бизнеса) трудилось почти 33 млн человек. Еще свыше 2 млн были заняты вне штата: около 600 тыс....
 
В РФ переработки стали главным триггером выгорания и увольнения сотрудников
Переработки перестали быть признаком лояльности и профессионализма - теперь они главный триггер выгорания и увольнения сотрудников в России, пишет "Российская газета". Баланс между работой и личной жизнью вошел в топ-5 критериев при выборе...
 
31 октября 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 октября в размере 80,5037 руб., евро - 93,3894 руб.

 0  
31 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 80,5037 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,03 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 93,3894 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,14 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
01 ноября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 1 ноября снизилась на 0,37% и составила 48508,865 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в субботу составила 48508,865 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 178,527 млрд руб., или на...
.
01 ноября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2561 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,08 коп. и составил 11,2561 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,196 руб., максимальный - 11,32 руб. Была заключена 43881 сделка. Объем торгов составил 45089,62 млн...
.
01 ноября 2025 года 18:57
Рынок акций РФ вырос на 0,3-0,4%
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе после снижения в пятницу из-за опасений эскалации геополитической напряженности на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по ядерным испытаниям. Индекс МосБиржи превысил 2530 пунктов при низкой активности операций.

В США в...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 18:29
Объем торгов "Московской биржи" в октябре вырос на 23% в годовом сравнении
Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в октябре 2025 года увеличился по сравнению с октябрем 2024 года на 23,1%, до 172,6 трлн рублей со 140,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с сентябрем 2025 года объем торгов вырос на 6,1%, со 162,7...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 17:56
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 2 ноября
ЦБ РФ с 2 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10432,09 (+33,62) руб./грамм; на серебро - 127,32 (+1,89) руб./грамм; на платину - 4132,27 (-30,61) руб./грамм; на палладий - 3809,8 (+92,11) руб./грамм.

01 ноября 2025 года 17:54
Объемы продаж нефтепродуктов на Петербургской бирже в октябре сократился на 9,9%
Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в октябре 2025 года составили 2,978 млн тонн, что на 9,9% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из данных площадки.

Оборот в денежном выражении относительно октября-2024 снизился на 1,3%...    читать дальше
.
01 ноября 2025 года 17:50
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 ноября в размере 80,8861 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 80,8861 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,95 коп.

01 ноября 2025 года 17:50
ЦБ РФ установил курс евро с 2 ноября в размере 93,3848 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 ноября, составляет 93,3848 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,45 коп.

01 ноября 2025 года 17:43
Утверждена новая система мотивации менеджмента госкомпаний, выходящих на публичный рынок
Новая система мотивации менеджмента компаний с госучастием, утвержденная правительственным постановлением, будет устанавливаться при условии выхода компаний на IPO/SPO и предусматривает дополнительное вознаграждение топ-менеджмента, привязанное к росту стоимости акций,...    читать дальше
01 ноября 2025 года 17:32
В январе-сентябре чистый убыток "Т Плюс" по РСБУ составил 2,4 млрд руб. после прибыли годом ранее
Чистый убыток ПАО "Т Плюс" за январь-сентябрь этого года составил 2,44 млрд руб. после чистой прибыли в размере 7,19 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Выручка за период увеличилась при этом с 212,47 до 219,32 млрд руб., себестоимость продаж - с...    читать дальше
01 ноября 2025 года 17:24
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ в январе-сентябре сократилась на 14%
Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ по итогам первых девяти месяцев 2025 года составила 352,479 млрд рублей, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании.

С учетом полученной в I полугодии прибыли в 327,74 млрд рублей,...    читать дальше
01 ноября 2025 года 17:15
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в 3-м квартале составила 28,9 млрд руб. против убытка годом ранее
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев 2025 года составила 105,18 млрд рублей против 96,99 млрд рублей годом ранее (на 8,4% больше), сообщила компания.

По итогам первого полугодия "Транснефть" получила чистую прибыль в размере 76,3 млрд рублей, таким образом...    читать дальше
01 ноября 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 03.11 по 09.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...    читать дальше
01 ноября 2025 года 17:08
В 1-м полугодии российские банки снизили передачу данных в бюро кредитных историй на 35%
Кредитные организации в первом полугодии 2025 года сократили передачу данных в бюро кредитных историй (БКИ) на 35% в годовом сравнении - до 10,1 млрд ед. в связи с реализацией разработанного ЦБ Единого технического формата, говорится в аналитическом обзоре кредитной информации...    читать дальше
01 ноября 2025 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 3 по 10 ноября
В понедельник, 3 ноября, в Японии праздник - День национальной культуры.

Во вторник, 4 ноября, в России праздник - День народного единства.

01 ноября 2025 года 16:59
В январе-сентябре "Россети" нарастили чистую прибыль по РСБУ до 153,2 млрд руб.
Чистая прибыль ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года составила 153,16 млрд руб. после 2,4 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился в 64 раза.

Основные изменения пришлись на...    читать дальше
.