30 октября 2025 года
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 октября
.
30 октября 2025 года 17:58
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 октября
30 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 31 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10370,35 (+281,67) руб./грамм; на серебро - 124,69 (+6,03) руб./грамм; на платину - 4151,56 (+86,45) руб./грамм; на палладий - 3677,91 (+118,7) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
30 октября 2025 года 20:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 октября выросла на 1,03% и составила 48786,170 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48786,170 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 496,661 млрд руб., или на...
.30 октября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,77 коп. и составил 11,2826 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2175 руб., максимальный - 11,335 руб. Была заключена 71071 сделка. Объем торгов составил 98888 млн...
.30 октября 2025 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги ростом в плюсе на данных Росстата о замедлении недельной инфляции в стране. Инвесторы также оценивало поступающие геополитические новости и корпоративные финотчеты. Индекс МосБиржи превысил 2550 пунктов, отыграв все потери с начала... читать дальше
.30 октября 2025 года 18:49
Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в октябре 2025 г. находится на уровне прошлого года, сообщил журналистам в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума первый замглавы РЖД Вадим Михайлов. "По итогам октября погрузка находится на уровне октября 2024... читать дальше
.30 октября 2025 года 18:41
Цены на нефть начали умеренно расти вечером в четверг, инвесторы оценивают прогресс на американо-китайских переговорах и ждут решения ОПЕК+ по квотам на декабрь. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что его встреча с главой КНР Си Цзиньпином прошла очень... читать дальше
.30 октября 2025 года 18:38
Временные антисанкционные корпоративные меры в 2022 году принимались для адаптации бизнеса к новым условиям, а не в качестве норм постоянного действия на период давления, аргументов для их продления нет, считает директор департамента корпоративного регулирования... читать дальше
.30 октября 2025 года 18:29
Крепкий рубль бьет не только по экспорту, снижается и конкурентоспособность на внутреннем рынке - Мордашов
Снижение конкурентоспособности российских производителей из-за крепкого курса рубля всерьез ставит вопрос о мерах по защите внутреннего рынка от импорта, считает основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов. "Рубль стал системно более крепким. Есть, наверное, много... читать дальше
.30 октября 2025 года 18:21
Профицит на нефтяном рынке, прогнозируемый многими, в 2026 году "весьма вероятен", но в долгосрочной перспективе Shell уверена в росте цен на нефть, заявил глава компании Ваэль Саван в ходе телеконференции для инвесторов. "Действительно, существуют встречные ветры для... читать дальше
.30 октября 2025 года 18:14
Американский производитель косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. завершил первый квартал 2025 финансового года с чистой прибылью и увеличил выручку, при этом выручка и скорректированная прибыль компании оказались лучше ожиданий рынка. Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.30 октября 2025 года 18:05
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по-прежнему остается в хорошей позиции в том, что касается текущего курса денежно-кредитной политики (ДКП), заявила глава регулятора Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам октябрьского заседания. Ранее Лагард неоднократно... читать дальше
.30 октября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,97 коп. и составил 11,2807 руб. Минимальный курс юаня составил 11,224 руб., максимальный - 11,331 руб. Было заключено 15417 сделок. Объем торгов составил 22233,92...
.30 октября 2025 года 17:58
.30 октября 2025 года 17:54
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 80,5037 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 103,22 коп. Это автоматическое сообщение.
.30 октября 2025 года 17:54
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 октября, составляет 93,3894 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 114,28 коп. Это автоматическое сообщение.
.30 октября 2025 года 17:38
Банк ПСБ за девять месяцев 2025 года снизил чистую прибыль по РСБУ на 9,5% - до 107,5 млрд руб. по сравнению с 118,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности банка. Ранее сообщалось, что чистая прибыль банка по итогам первого полугодия... читать дальше
.30 октября 2025 года 17:30
Количество российских туристов, посетивших Турцию в 2025 году, может достичь 7 млн, сообщил председатель правления Ассоциации российских и турецких предпринимателей (RTIB) Иззет Экмекчибаши на XVIII Веронском евразийском экономическом форуме. "Хотя основной сектор сотрудничества... читать дальше
