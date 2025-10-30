Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2218,9 млрд руб.

30 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 2218,9 млрд руб.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в октябре увеличились на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В сентябре годовая инфляция составляла 2,4%. Относительно... читать дальше

Международные резервы России на 24 октября составили $731,2 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 17 октября международные резервы равнялись $742,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $11,2 млрд, или на 1,5%, в основном из-за отрицательной... По состоянию на 17 октября международные резервы равнялись $742,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $11,2 млрд, или на 1,5%, в основном из-за отрицательной... читать дальше

Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,11 пункта (1,193%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2553,46 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2556,66 (+1,32%) пункта, минимальное -... читать дальше

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. улучшил прогнозы операционной прибыли для второго квартала текущего финансового года и для первого финполугодия. Как говорится в пресс-релизе компании, теперь она ожидает получить операционную прибыль в июле-сентябре в размере... Как говорится в пресс-релизе компании, теперь она ожидает получить операционную прибыль в июле-сентябре в размере... читать дальше

Китайская нефтегазовая компания PetroChina Co., крупнейшая в Азии, в третьем квартале снизила чистую прибыль на 3,9% в годовом выражении - до 42,29 млрд юаней ($5,96 млрд), сообщается в отчетности. Выручка увеличилась на 2,3% и составила 719,16 млрд юаней. Выручка увеличилась на 2,3% и составила 719,16 млрд юаней. В... В... читать дальше

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,87/84,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 54 коп., Cредний курс продажи...

Чистый убыток ОАО "РЖД" по РСБУ в январе-сентябре 2025 г. составил 4,207 млрд руб. против чистой прибыли в размере 44,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сказано в отчете компании. Выручка выросла на 10,1%, достигнув 2,298 трлн руб. Выручка выросла на 10,1%, достигнув 2,298 трлн руб. Валовая прибыль... Валовая прибыль... читать дальше

Объем суточных поставок российского газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в очередной раз обновил максимум. Как сообщила российская компания, "29 октября "Газпром" в четвертый раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири".... Как сообщила российская компания, "29 октября "Газпром" в четвертый раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири".... читать дальше

BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), снизил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2025 года, при этом оба показателя не оправдали прогнозы рынка. Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в... Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в... читать дальше

Московская биржа приняла решение с 1 ноября перевести обыкновенные акции МКПАО "Озон" из раздела "третий уровень" в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Решение принято в связи с получением заявления от компании, говорится в сообщении... Решение принято в связи с получением заявления от компании, говорится в сообщении... читать дальше

В пятницу, 31 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 12,76 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

В пятницу, 31 октября, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 12,35 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

Нефть продолжает дешеветь, инвесторы оценивают итоги встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил журналистам, что его встреча с главой КНР прошла очень успешно и было достигнуто соглашение по многим вопросам. В частности, общий... Трамп заявил журналистам, что его встреча с главой КНР прошла очень успешно и было достигнуто соглашение по многим вопросам. В частности, общий... читать дальше

Выручка АК "АЛРОСА" по РСБУ за 9 месяцев 2025 года составила 156,7 млрд рублей, что на 5% ниже уровня годичной давности, сообщила компания в четверг. Себестоимость выросла на 9% к данным 2024 года, до 122,8 млрд рублей. Валовая прибыль упала на 37%, до 33,9 млрд рублей,... Валовая прибыль упала на 37%, до 33,9 млрд рублей,... читать дальше

Правительство РФ мониторит финансовую устойчивость предприятий в ключевых отраслях и готово при необходимости оказывать дополнительные меры поддержки, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Оперативные задачи сопряжены с обеспечением финансовой устойчивости... "Оперативные задачи сопряжены с обеспечением финансовой устойчивости... читать дальше

Американская фармацевтическая компания Merck & Co. в третьем квартале существенно нарастила чистую прибыль и повысила выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре... читать дальше

