Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6134,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3004,07 млрд руб.
30 октября 2025 года 09:10
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6134,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3004,07 млрд руб.
|0
30 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 октября составили по Российской Федерации 6134,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5877,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4887,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4642,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 октября составили 3004,07 млрд руб. против 2974,18199 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
30 октября 2025 года 16:20
Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в октябре увеличились на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В сентябре годовая инфляция составляла 2,4%. Относительно... читать дальше
.30 октября 2025 года 16:18
Международные резервы России на 24 октября составили $731,2 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 17 октября международные резервы равнялись $742,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $11,2 млрд, или на 1,5%, в основном из-за отрицательной... читать дальше
.30 октября 2025 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,11 пункта (1,193%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2553,46 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2556,66 (+1,32%) пункта, минимальное -... читать дальше
.30 октября 2025 года 16:11
Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. улучшил прогнозы операционной прибыли для второго квартала текущего финансового года и для первого финполугодия. Как говорится в пресс-релизе компании, теперь она ожидает получить операционную прибыль в июле-сентябре в размере... читать дальше
.30 октября 2025 года 16:05
Китайская нефтегазовая компания PetroChina Co., крупнейшая в Азии, в третьем квартале снизила чистую прибыль на 3,9% в годовом выражении - до 42,29 млрд юаней ($5,96 млрд), сообщается в отчетности. Выручка увеличилась на 2,3% и составила 719,16 млрд юаней. В... читать дальше
.30 октября 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 30 октября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,87/84,87 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,87/84,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 54 коп., Cредний курс продажи...
.30 октября 2025 года 15:58
"РЖД" получили чистый убыток по РСБУ в январе-сентябре в размере 4,2 млрд руб. против прибыли годом ранее
Чистый убыток ОАО "РЖД" по РСБУ в январе-сентябре 2025 г. составил 4,207 млрд руб. против чистой прибыли в размере 44,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сказано в отчете компании. Выручка выросла на 10,1%, достигнув 2,298 трлн руб. Валовая прибыль... читать дальше
.30 октября 2025 года 15:51
Объем суточных поставок российского газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в очередной раз обновил максимум. Как сообщила российская компания, "29 октября "Газпром" в четвертый раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири".... читать дальше
.30 октября 2025 года 15:45
BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), снизил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2025 года, при этом оба показателя не оправдали прогнозы рынка. Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в... читать дальше
.30 октября 2025 года 15:37
Московская биржа приняла решение с 1 ноября перевести обыкновенные акции МКПАО "Озон" из раздела "третий уровень" в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Решение принято в связи с получением заявления от компании, говорится в сообщении... читать дальше
.30 октября 2025 года 15:30
В пятницу, 31 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 12,76 млрд руб.
В пятницу, 31 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 12,76 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.30 октября 2025 года 15:30
В пятницу, 31 октября, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 12,35 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.30 октября 2025 года 15:29
Нефть продолжает дешеветь, инвесторы оценивают итоги встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил журналистам, что его встреча с главой КНР прошла очень успешно и было достигнуто соглашение по многим вопросам. В частности, общий... читать дальше
.30 октября 2025 года 15:24
Выручка АК "АЛРОСА" по РСБУ за 9 месяцев 2025 года составила 156,7 млрд рублей, что на 5% ниже уровня годичной давности, сообщила компания в четверг. Себестоимость выросла на 9% к данным 2024 года, до 122,8 млрд рублей. Валовая прибыль упала на 37%, до 33,9 млрд рублей,... читать дальше
.30 октября 2025 года 15:17
Правительство РФ мониторит финустойчивость предприятий и готово оказывать дополнительные меры поддержки
Правительство РФ мониторит финансовую устойчивость предприятий в ключевых отраслях и готово при необходимости оказывать дополнительные меры поддержки, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Оперативные задачи сопряжены с обеспечением финансовой устойчивости... читать дальше
.30 октября 2025 года 15:09
Американская фармацевтическая компания Merck & Co. в третьем квартале существенно нарастила чистую прибыль и повысила выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре... читать дальше
