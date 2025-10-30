Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6134,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3004,07 млрд руб.

30 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 октября составили по Российской Федерации 6134,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5877,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4887,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4642,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 октября составили 3004,07 млрд руб. против 2974,18199 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

