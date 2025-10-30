.
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6134,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3004,07 млрд руб.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Маркетплейсы: доходность ведения бизнеса и будущее
Годовая выручка почти половины (42%) владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в 2024 г. не достигла и 500 тыс. руб. Такие данные представили аналитики Центра доказательной экспертизы Института Гайдара по результатам опроса, пишут "Ведомости". Еще...
 
Россия в 13 раз нарастит траты на инфраструктуру по всему миру
Россия в 13 раз увеличит расходы на строительство зарубежной инфраструктуры для поддержки экспорта. В России с 2025 года начал действовать федеральный проект "Создание зарубежной инфраструктуры", направленный на поддержку экспорта. Его цель - помочь...
 
Механизм льготного кредитования крупных проектов собираются расширить
Минэкономики, курирующее "фабрику проектного финансирования", подготовило проект постановления, предусматривающий дальнейшее расширение этого механизма, пишет "Коммерсант". Речь идет об инструменте синдицированных кредитов ВЭБ.РФ и банков для...
 
30 октября 2025 года 09:10

Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6134,8 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3004,07 млрд руб.

 0
30 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 октября составили по Российской Федерации 6134,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5877,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4887,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4642,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 30 октября составили 3004,07 млрд руб. против 2974,18199 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
30 октября 2025 года 16:20
Инфляция в Германии в октябре замедлилась до 2,3%
Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в октябре увеличились на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В сентябре годовая инфляция составляла 2,4%. Относительно...    читать дальше
30 октября 2025 года 16:18
Международные резервы РФ за неделю снизились на $11,2 млрд
Международные резервы России на 24 октября составили $731,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 17 октября международные резервы равнялись $742,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $11,2 млрд, или на 1,5%, в основном из-за отрицательной...    читать дальше
30 октября 2025 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 30 октября растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,11 пункта (1,193%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2553,46 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2556,66 (+1,32%) пункта, минимальное -...    читать дальше
30 октября 2025 года 16:11
Nissan улучшил прогноз операционной прибыли для 2-го квартала текущего фингода
Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. улучшил прогнозы операционной прибыли для второго квартала текущего финансового года и для первого финполугодия.

Как говорится в пресс-релизе компании, теперь она ожидает получить операционную прибыль в июле-сентябре в размере...    читать дальше
30 октября 2025 года 16:05
В 3-м квартале чистая прибыль PetroChina сократилась на 3,9%, выручка увеличилась на 2,3%
Китайская нефтегазовая компания PetroChina Co., крупнейшая в Азии, в третьем квартале снизила чистую прибыль на 3,9% в годовом выражении - до 42,29 млрд юаней ($5,96 млрд), сообщается в отчетности.

Выручка увеличилась на 2,3% и составила 719,16 млрд юаней.

В...    читать дальше
30 октября 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 30 октября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,87/84,87 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,87/84,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 54 коп., Cредний курс продажи...
30 октября 2025 года 15:58
"РЖД" получили чистый убыток по РСБУ в январе-сентябре в размере 4,2 млрд руб. против прибыли годом ранее
Чистый убыток ОАО "РЖД" по РСБУ в январе-сентябре 2025 г. составил 4,207 млрд руб. против чистой прибыли в размере 44,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, сказано в отчете компании.

Выручка выросла на 10,1%, достигнув 2,298 трлн руб.

Валовая прибыль...    читать дальше
30 октября 2025 года 15:51
"Газпром" в четвертый раз за месяц обновил максимум суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
Объем суточных поставок российского газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в очередной раз обновил максимум.

Как сообщила российская компания, "29 октября "Газпром" в четвертый раз за месяц обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"....    читать дальше
30 октября 2025 года 15:45
Чистая прибыль китайской BYD в 3-м квартале упала на треть
BYD Co., ведущий китайский производитель автомобилей на новых источниках энергии (NEV), снизил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2025 года, при этом оба показателя не оправдали прогнозы рынка.

Как говорится в сообщении компании, ее чистая прибыль в...    читать дальше
30 октября 2025 года 15:37
"Московская биржа" переводит акции МКПАО "Озон" в первый уровень листинга
Московская биржа приняла решение с 1 ноября перевести обыкновенные акции МКПАО "Озон" из раздела "третий уровень" в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Решение принято в связи с получением заявления от компании, говорится в сообщении...    читать дальше
30 октября 2025 года 15:30
В пятницу, 31 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 12,76 млрд руб.
В пятницу, 31 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 51 выпускам облигаций на общую сумму 12,76 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
30 октября 2025 года 15:30
В пятницу, 31 октября, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 12,35 млрд руб.
В пятницу, 31 октября, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 12,35 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения...    читать дальше
30 октября 2025 года 15:29
Цены на нефть продолжают снижаться
Нефть продолжает дешеветь, инвесторы оценивают итоги встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп заявил журналистам, что его встреча с главой КНР прошла очень успешно и было достигнуто соглашение по многим вопросам. В частности, общий...    читать дальше
30 октября 2025 года 15:24
"АЛРОСА" снизила выручку по РСБУ за 9 месяцев на 5%
Выручка АК "АЛРОСА" по РСБУ за 9 месяцев 2025 года составила 156,7 млрд рублей, что на 5% ниже уровня годичной давности, сообщила компания в четверг. Себестоимость выросла на 9% к данным 2024 года, до 122,8 млрд рублей.

Валовая прибыль упала на 37%, до 33,9 млрд рублей,...    читать дальше
30 октября 2025 года 15:17
Правительство РФ мониторит финустойчивость предприятий и готово оказывать дополнительные меры поддержки
Правительство РФ мониторит финансовую устойчивость предприятий в ключевых отраслях и готово при необходимости оказывать дополнительные меры поддержки, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Оперативные задачи сопряжены с обеспечением финансовой устойчивости...    читать дальше
30 октября 2025 года 15:09
Квартальная прибыль Merck выросла в 1,8 раза
Американская фармацевтическая компания Merck & Co. в третьем квартале существенно нарастила чистую прибыль и повысила выручку, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре...    читать дальше
