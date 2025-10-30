.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в ходе завершившихся переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином удалось достичь согласия по многим вопросам.

Одна из крупнейших в мире диверсифицированных добывающих групп - Glencore - за 9 месяцев 2025 года снизила собственное производство меди на 17%в годовом выражении - до 583,5 тыс. тонн, сообщила компания.

Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE в 3-м квартале 2025 года увеличила чистую прибыль и выручку на 14%.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 октября составили по Российской Федерации 6134,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5877,4 млрд руб.

Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) в среду сократил более 1,7 тыс. работников предприятий в штатах Мичиган и Огайо, сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании.

Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в сентябре увеличились на 7,8% по сравнению с сентябрем 2024 года, сообщает Росстат.

По сравнению с декабрем 2024 года стоимость услуг связи выросла на 0,2%.