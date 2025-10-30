30 октября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
30 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:30
|Данные о потребительских расходах во Франции
|январь 2025
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|январь 2025
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|февраль 2025
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|январь 2025
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|IV квартал 2024
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|IV квартал 2024
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|март 2025
30 октября 2025 года 09:21
0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 31 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1075 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ
30 октября 2025 года 09:20
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в ходе завершившихся переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином удалось достичь согласия по многим вопросам.
"Много решений принято. Мы пришли к соглашению по многим вопросам", - сказал Трамп американским
30 октября 2025 года 09:19
Одна из крупнейших в мире диверсифицированных добывающих групп - Glencore - за 9 месяцев 2025 года снизила собственное производство меди на 17%в годовом выражении - до 583,5 тыс. тонн, сообщила компания.
Сокращение связано с более низкими темпами добычи, падением
30 октября 2025 года 09:12
Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE в 3-м квартале 2025 года увеличила чистую прибыль и выручку на 14%.
Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 1,12 млрд евро по сравнению с 983 млн евро за аналогичный период
30 октября 2025 года 09:10
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 октября составили по Российской Федерации 6134,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5877,4 млрд руб.
На
30 октября 2025 года 09:06
С сегодняшнего дня системно значимые кредитные организации (СЗКО) начнут соблюдать новый национальный норматив краткосрочной ликвидности (ННКЛ) вместо действующего Базельского норматива.
Изменения позволят точнее оценивать риски СЗКО за счет учета особенностей
30 октября 2025 года 09:01
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду, инвесторы оценивают итоги заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Японии, а также результаты встречи американского президента Дональда Трампа с
30 октября 2025 года 08:56
Американский автопроизводитель General Motors Co. (GM) в среду сократил более 1,7 тыс. работников предприятий в штатах Мичиган и Огайо, сообщает CNBC со ссылкой на заявление компании.
GM уволил порядка 1,2 тыс. сотрудников завода по выпуску автомобилей в Детройте и еще
30 октября 2025 года 08:51
Цены на телекоммуникационные услуги в РФ в сентябре увеличились на 7,8% по сравнению с сентябрем 2024 года, сообщает Росстат.
По сравнению с декабрем 2024 года стоимость услуг связи выросла на 0,2%.
При этом по сравнению с августом 2025 года услуги связи в РФ
30 октября 2025 года 08:46
Общий пассажирооборот российских авиакомпаний в сентябре 2025 года снизился на 4,7% относительно того же месяца прошлого года, до 26 млрд пассажиро-километров (пкм), сообщается в данных Росстата.
В августе снижение показателя было на уровне 3,3% г/г (в абсолютном
30 октября 2025 года 08:41
Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, говорится в сообщении по итогам октябрьского заседания. За такое решение проголосовало семь из девяти членов руководства японского ЦБ, двое предложили повысить ставку до 0,75%.
Большинство
30 октября 2025 года 08:38
Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности с властями Южной Кореи по многомиллиардным инвестициям Сеула в американскую экономику в обмен на снижение США ввозных пошлин.
"Южная Корея согласилась заплатить США $350 млрд в обмен на снижение таможенных
30 октября 2025 года 08:36
Американские фондовые индексы завершили торги в среду разнонаправленными изменениями, инвесторы оценивали итоги октябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и квартальные отчетности крупных компаний.
Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,16% и
30 октября 2025 года 08:30
Снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре не гарантировано, заявил вчера председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания.
Федрезерв опустил ставку в среду на 25 базисных пунктов, до 3,75-4%
30 октября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций на общую сумму 22,99 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на
30 октября 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
