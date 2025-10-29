ЦБ РФ установил курс евро с 30 октября в размере 92,2466 руб.

29 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 92,2466 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 69,29 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48289,509 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 384,843 млрд руб., или на...

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в сентябре 2025 года вырос на 0,8% в годовом выражении после повышения на 0,4% в августе, на 0,2% в июле, 1,3% в июне, на 0,5% в мае, 1,9% в апреле, на 0,5% в марте, на 0,1% в феврале и на 2,1% в... читать дальше

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в августе 2025 года составил 3,8% (год к году) после повышения на 6,6% в июле, на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщил в среду... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,14 коп. и составил 11,1749 руб. Минимальный курс юаня составил 11,115 руб., максимальный - 11,2275 руб. Было заключено 66896 сделок. Объем торгов составил 119274,32... Минимальный курс юаня составил 11,115 руб., максимальный - 11,2275 руб. Было заключено 66896 сделок. Объем торгов составил 119274,32...

Предприятия РФ в январе-августе 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 17 трлн 607,5 млрд рублей, что на 8,3% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщил в среду Росстат. В том числе в августе сальдированная прибыль... В том числе в августе сальдированная прибыль... читать дальше

Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 21 по 27 октября повысились на 1,1%, сообщил Росстат в среду. Темпы роста замедлились, неделей ранее они составляли 1,9%. Темпы роста замедлились, неделей ранее они составляли 1,9%. Так, цены на огурцы выросли на 5,1% (на 3,4% неделей ранее), на помидоры - на 3,2% (на 6,2%), капусту... Так, цены на огурцы выросли на 5,1% (на 3,4% неделей ранее), на помидоры - на 3,2% (на 6,2%), капусту... читать дальше

Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 3-м квартале 2025 года составил 8,5% в годовом сравнении, сообщил в среду Росстат. Во 2-м квартале 2025 года Росстат повысил оценку роста реальных располагаемых доходов населения сразу до 10,4% с 7,0%, в 1-м квартале... Во 2-м квартале 2025 года Росстат повысил оценку роста реальных располагаемых доходов населения сразу до 10,4% с 7,0%, в 1-м квартале... читать дальше

Оборот розничной торговли в России в сентябре в годовом выражении увеличился на 1,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 2,2%. Темпы роста показателя замедлились: в... читать дальше

Цены производителей на бензин в РФ в сентябре 2025 года относительно предыдущего месяца повысились на 4,7% после роста на 11,7% в августе, на 13,8% в июле, на 7,5% в июне, на 10,5% в мае, на 2,2% в апреле и снижения в предыдущие шесть месяцев. Как сообщил Росстат, в... Как сообщил Росстат, в... читать дальше

Уровень безработицы в России в сентябре 2025 года составил 2,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В августе был зафиксирован исторический минимум (за весь период наблюдений показателя с 1991 года) на уровне 2,1%. В мае-июле безработица в РФ... В мае-июле безработица в РФ... читать дальше

Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 октября выросли на 0,39% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,58% с 14 по 20 октября, на 0,78% с 7 по 13 октября, на 0,85% с 30 сентября по 6 октября, на 0,80% с 23 по 29 сентября, на 0,62% с 16 по 22 сентября,... читать дальше

Рост потребительских цен в РФ с 21 по 27 октября составил 0,16% после повышения на 0,22% с 14 по 20 октября, на 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены к 27 октября выросли на 0,79%, с начала года - на... С начала месяца цены к 27 октября выросли на 0,79%, с начала года - на... читать дальше

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не станет менять все три ключевые процентные ставки по итогам октябрьского заседания, которое завершится в четверг, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка. Ключевая ставка по депозитам сейчас составляет 2%, ставка... Ключевая ставка по депозитам сейчас составляет 2%, ставка... читать дальше

Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне локального затишья в геополитической новостной повестке. Растет в цене нефть. В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, австралийский индекс ASX Australia просел на... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, австралийский индекс ASX Australia просел на... читать дальше

Выручка группы "Русагро" (MOEX: RAGR) в третьем квартале 2025 года до межсегментных элиминаций составила 105,85 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает компания. Общая выручка увеличилась за счет реализации проектов роста и... Общая выручка увеличилась за счет реализации проектов роста и... читать дальше

Мировые цены на сырьевые товары будут снижаться в ближайшие два года на фоне ослабления темпов роста глобальной экономики, увеличения избытка предложения нефти, а также сохраняющейся неопределенности в экономической политике, говорится в обзоре Всемирного банка (ВБ) Commodity... читать дальше

