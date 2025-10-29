.
ЦБ РФ установил курс евро с 30 октября в размере 92,2466 руб.
ВВП РФ в январе-сентябре вырос на 1%
Рост ВВП РФ в сентябре, по оценке Минэкономразвития, ускорился до 0,9% в годовом сравнении после повышения на 0,4% в августе и в июле. За январь-сентябрь экономика РФ выросла на 1,0%. В 3-м квартале рост ВВП замедлился до 0,6% с 1,1% во 2-м квартале
 
Минтруд предлагает увеличить квоту на трудовых мигрантов
Минтруд предлагает увеличить в 2026 году квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20% — до 279 тыс. разрешений. Большая часть заявок, по данным министерства, поступила на рабочих для промышленных предприятий, пишет "Коммерсант". При...
 
Число граждан, не декларирующих доходы, за 6 лет уменьшилось в 4 раза
Режим налога на профдоход (НПД) выполняет заявленную изначально цель по обелению доходов населения, так как рост числа самозанятых происходит за счет теневого сектора, а не тех, кто находится в трудовых отношениях, делают вывод авторы исследования....
 
Деловой туризм предлагают прописать в законодательстве
Крупнейшие игроки рынка делового туризма предложили Минэкономразвития создать отдельный ОКВЭД (код рода деятельности по общероссийскому классификатору) для компаний, занятых в этом сегменте. Письмо в адрес замминистра экономического развития Дмитрия...
 
29 октября 2025 года 17:41

ЦБ РФ установил курс евро с 30 октября в размере 92,2466 руб.

 0  
29 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 октября, составляет 92,2466 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 69,29 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
29 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 октября выросла на 0,80% и составила 48289,509 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48289,509 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 384,843 млрд руб., или на...
29 октября 2025 года 19:23
Рост выпуска по базовым видам деятельности в РФ в сентябре ускорился до 0,8%
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в сентябре 2025 года вырос на 0,8% в годовом выражении после повышения на 0,4% в августе, на 0,2% в июле, 1,3% в июне, на 0,5% в мае, 1,9% в апреле, на 0,5% в марте, на 0,1% в феврале и на 2,1% в...    читать дальше
29 октября 2025 года 19:17
В августе рост зарплат составил 3,8% в реальном выражении против 6,6% в июле
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в августе 2025 года составил 3,8% (год к году) после повышения на 6,6% в июле, на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в январе, сообщил в среду...    читать дальше
29 октября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1749 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,14 коп. и составил 11,1749 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,115 руб., максимальный - 11,2275 руб. Было заключено 66896 сделок. Объем торгов составил 119274,32...
29 октября 2025 года 19:11
Сальдированная прибыль предприятий РФ сократилась за 8 месяцев на 8,3%
Предприятия РФ в январе-августе 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 17 трлн 607,5 млрд рублей, что на 8,3% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщил в среду Росстат.

В том числе в августе сальдированная прибыль...    читать дальше
29 октября 2025 года 19:09
Плодоовощная продукция в РФ на минувшей неделе подорожала на 1,1%
Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 21 по 27 октября повысились на 1,1%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста замедлились, неделей ранее они составляли 1,9%.

Так, цены на огурцы выросли на 5,1% (на 3,4% неделей ранее), на помидоры - на 3,2% (на 6,2%), капусту...    читать дальше
29 октября 2025 года 19:08
В 3-м квартале реальные располагаемые доходы населения выросли на 8,5%, за 9 месяцев - на 9,2%
Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 3-м квартале 2025 года составил 8,5% в годовом сравнении, сообщил в среду Росстат.

Во 2-м квартале 2025 года Росстат повысил оценку роста реальных располагаемых доходов населения сразу до 10,4% с 7,0%, в 1-м квартале...    читать дальше
29 октября 2025 года 19:07
Рост оборота розничной торговли РФ в сентябре замедлился до 1,8%
Оборот розничной торговли в России в сентябре в годовом выражении увеличился на 1,8%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 2,2%. Темпы роста показателя замедлились: в...    читать дальше
29 октября 2025 года 19:06
Цены производителей на бензин в сентябре замедлили рост до 4,7% с 11,7% в августе
Цены производителей на бензин в РФ в сентябре 2025 года относительно предыдущего месяца повысились на 4,7% после роста на 11,7% в августе, на 13,8% в июле, на 7,5% в июне, на 10,5% в мае, на 2,2% в апреле и снижения в предыдущие шесть месяцев.

Как сообщил Росстат, в...    читать дальше
29 октября 2025 года 19:05
Безработица в РФ в сентябре увеличилась до 2,2% с исторического минимума в 2,1% месяцем ранее
Уровень безработицы в России в сентябре 2025 года составил 2,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В августе был зафиксирован исторический минимум (за весь период наблюдений показателя с 1991 года) на уровне 2,1%.

В мае-июле безработица в РФ...    читать дальше
29 октября 2025 года 19:03
Рост цен на бензин в РФ с 21 по 27 октября замедлился до 0,39% с 0,58% неделей ранее
Потребительские цены на бензин в России с 21 по 27 октября выросли на 0,39% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,58% с 14 по 20 октября, на 0,78% с 7 по 13 октября, на 0,85% с 30 сентября по 6 октября, на 0,80% с 23 по 29 сентября, на 0,62% с 16 по 22 сентября,...    читать дальше
29 октября 2025 года 19:01
Рост цен в РФ с 21 по 27 октября составил 0,16% - Росстат
Рост потребительских цен в РФ с 21 по 27 октября составил 0,16% после повышения на 0,22% с 14 по 20 октября, на 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 27 октября выросли на 0,79%, с начала года - на...    читать дальше
29 октября 2025 года 18:58
ЕЦБ сохранит ставки на прежнем уровне третье заседание подряд, прогнозируют аналитики
Европейский центральный банк (ЕЦБ) не станет менять все три ключевые процентные ставки по итогам октябрьского заседания, которое завершится в четверг, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка.

Ключевая ставка по депозитам сейчас составляет 2%, ставка...    читать дальше
29 октября 2025 года 18:54
Индекс МосБиржи вырос на 1,1%, индекс РТС - на 1,6%
Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне локального затишья в геополитической новостной повестке. Растет в цене нефть.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,2%, австралийский индекс ASX Australia просел на...    читать дальше
29 октября 2025 года 18:43
Выручка группы "Русагро" выросла в 3-м квартале на 28%
Выручка группы "Русагро" (MOEX: RAGR) в третьем квартале 2025 года до межсегментных элиминаций составила 105,85 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает компания.

Общая выручка увеличилась за счет реализации проектов роста и...    читать дальше
29 октября 2025 года 18:33
ВБ прогнозирует снижение мировых цен на сырье в ближайшие два года
Мировые цены на сырьевые товары будут снижаться в ближайшие два года на фоне ослабления темпов роста глобальной экономики, увеличения избытка предложения нефти, а также сохраняющейся неопределенности в экономической политике, говорится в обзоре Всемирного банка (ВБ) Commodity...    читать дальше
