Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 3031,4 млрд руб.

29 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 октября по данным на начало операционного дня выросло до 3031,4 млрд руб.

Перевозки пассажиров речным транспортом в РФ в январе-сентябре 2025 года выросли до 11,1 млн человек, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "По пассажирским перевозкам наблюдаем позитивную динамику....

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити уведомила Вашингтон, что Токио пока продолжит импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает в среду агентство "Киодо". По словам представителя правительства Японии, Такаити обозначила эту позицию в ходе встречи с...

Японская Honda Motor Co. приостановила производство автомобилей в Мексике из-за дефицита полупроводников, сообщает Nikkei со ссылкой на источники. По словам источников, проблема возникла из-за спора вокруг нидерландского производителя полупроводников Nexperia,...

Более 9 млн кв.м недвижимости построили в Москве с начала текущего года, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики города. "За девять месяцев этого года в столице за счет бюджетных и внебюджетных средств построили почти 9,2 млн кв.м недвижимости,...

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,57 пункта (0,945%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2518,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2531,25 (+1,45%) пункта,...

Banco Santander SA, крупнейший банк Испании, в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 7,8%, при этом показатель превзошел ожидания аналитиков. Как говорится в пресс-релизе Santander, его чистая прибыль в июле-сентябре составила рекордные 3,5 млрд евро по сравнению...

Цены на нефть перешли к умеренному росту днем в среду после снижения по итогам трех предыдущих сессий подряд. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:10 мск повышается на $0,25 (0,39%), до $64,65 за...

Опыт противодействия недобросовестным практикам с признаками мошенничества в сфере ОСАГО и достигнутые в этом положительные результаты показывают, что при консолидации усилий всех сторон и властей региона успеха можно добиться за год, сообщила председатель Банка России Эльвира... читать дальше

Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года составила 84,2706% от номинала, что соответствует доходности 15,34% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую...

Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в третьем квартале 2025 года сократила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка. Как...

Россияне пока потребляют морепродуктов меньше, чем рекомендовано Минздравом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом. Обращаю внимание: в тех...

Bank of China, один из крупнейших банков Китая, увеличил чистую прибыль на 5,1% в третьем квартале 2025 года благодаря стабилизации чистой процентной маржи и доли проблемных кредитов. Как сообщается в отчетности банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила 60,07...

Азиатские рынки акций в основном выросли по итогам торгов в среду, биржи Гонконга были закрыты по случаю Праздника двойной девятки. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%. Инвесторы ждут в четверг встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР...

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что американской стороне удалось достичь соглашения с Южной Кореей по торговле. "Мы достигли соглашения, практически окончательно согласовали торговое соглашение", - заявил он в ходе обеда с президентом Южной Кореи Ли Чжэ...

Снижение стоимости бензинов продолжается на Петербургской бирже третий день подряд, за это время цена 92-го бензина упала на 12%. Согласно данным биржи, по индексу Европейской части России (учитывается при расчете топливного демпфера для бюджетных выплат нефтяным...

Американская ИИ-компания OpenAI может выйти на биржу в 2027 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Это стало возможным после завершившейся в понедельник реструктуризации, в результате которой коммерческая структура компании была преобразована в...

