29 октября 2025 года 09:20

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4887,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2974,18 млрд руб.
Рост промпроизводства в РФ в сентябре замедлился до 0,3%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре составил 0,3% после повышения на 0,5% в августе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали сентябрьский рост на уровне 1,2%
 
Минтруд предлагает увеличить квоту на трудовых мигрантов
Минтруд предлагает увеличить в 2026 году квоту на квалифицированных работников из-за рубежа на 20% — до 279 тыс. разрешений. Большая часть заявок, по данным министерства, поступила на рабочих для промышленных предприятий, пишет "Коммерсант". При...
 
Число граждан, не декларирующих доходы, за 6 лет уменьшилось в 4 раза
Режим налога на профдоход (НПД) выполняет заявленную изначально цель по обелению доходов населения, так как рост числа самозанятых происходит за счет теневого сектора, а не тех, кто находится в трудовых отношениях, делают вывод авторы исследования....
 
Деловой туризм предлагают прописать в законодательстве
Крупнейшие игроки рынка делового туризма предложили Минэкономразвития создать отдельный ОКВЭД (код рода деятельности по общероссийскому классификатору) для компаний, занятых в этом сегменте. Письмо в адрес замминистра экономического развития Дмитрия...
 
29 октября 2025 года 09:20

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4887,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2974,18 млрд руб.

29 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 октября составили по Российской Федерации 4887,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4642,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5257 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4993,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 октября составили 2974,18 млрд руб. против 3034,71805 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
НОВОСТИ
29 октября 2025 года 15:12
За 9 мсяцев перевозки пассажиров речным транспортом в РФ выросли на 20,5%
Перевозки пассажиров речным транспортом в РФ в январе-сентябре 2025 года выросли до 11,1 млн человек, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"По пассажирским перевозкам наблюдаем позитивную динамику....    читать дальше
.
29 октября 2025 года 15:04
Премьер Японии: планируем пока продолжать импорт СПГ из РФ
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити уведомила Вашингтон, что Токио пока продолжит импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает в среду агентство "Киодо".

По словам представителя правительства Японии, Такаити обозначила эту позицию в ходе встречи с...    читать дальше
.
29 октября 2025 года 14:59
Honda приостановила выпуск машин в Мексике из-за дефицита чипов
Японская Honda Motor Co. приостановила производство автомобилей в Мексике из-за дефицита полупроводников, сообщает Nikkei со ссылкой на источники.

По словам источников, проблема возникла из-за спора вокруг нидерландского производителя полупроводников Nexperia,...    читать дальше
.
29 октября 2025 года 14:51
В Москве с начала года ввели более 9 млн кв.м недвижимости
Более 9 млн кв.м недвижимости построили в Москве с начала текущего года, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики города.

"За девять месяцев этого года в столице за счет бюджетных и внебюджетных средств построили почти 9,2 млн кв.м недвижимости,...    читать дальше
.
29 октября 2025 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 29 октября растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,57 пункта (0,945%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2518,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2531,25 (+1,45%) пункта,...    читать дальше
.
29 октября 2025 года 14:43
Banco Santander получил рекордную квартальную чистую прибыль
Banco Santander SA, крупнейший банк Испании, в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 7,8%, при этом показатель превзошел ожидания аналитиков.

Как говорится в пресс-релизе Santander, его чистая прибыль в июле-сентябре составила рекордные 3,5 млрд евро по сравнению...    читать дальше
.
29 октября 2025 года 14:35
Нефть перешла к росту
Цены на нефть перешли к умеренному росту днем в среду после снижения по итогам трех предыдущих сессий подряд.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:10 мск повышается на $0,25 (0,39%), до $64,65 за...    читать дальше
.
29 октября 2025 года 14:32
Количество проблемных регионов в части недобросовестниых практик в ОСАГО снизилось в 6 раз за 3 года
Опыт противодействия недобросовестным практикам с признаками мошенничества в сфере ОСАГО и достигнутые в этом положительные результаты показывают, что при консолидации усилий всех сторон и властей региона успеха можно добиться за год, сообщила председатель Банка России Эльвира...    читать дальше
.
29 октября 2025 года 14:26
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26249 на аукционе – 15,34%, размещены бумаги на 99,48 млрд руб.
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года составила 84,2706% от номинала, что соответствует доходности 15,34% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую...    читать дальше
.
29 октября 2025 года 14:24
Caterpillar снизила чистую прибыль в 3-м квартале на 7%, увеличила выручку на 10%
Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в третьем квартале 2025 года сократила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Как...    читать дальше
.
29 октября 2025 года 14:16
Россияне потребляют рыбы меньше рекомендаций Минздрава
Россияне пока потребляют морепродуктов меньше, чем рекомендовано Минздравом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом. Обращаю внимание: в тех...    читать дальше
.
29 октября 2025 года 14:08
Bank of China увеличил квартальную чистую прибыль на 5,1%
Bank of China, один из крупнейших банков Китая, увеличил чистую прибыль на 5,1% в третьем квартале 2025 года благодаря стабилизации чистой процентной маржи и доли проблемных кредитов.

Как сообщается в отчетности банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила 60,07...    читать дальше
.
29 октября 2025 года 13:59
Почти все рынки акций Азии закрылись в плюсе
Азиатские рынки акций в основном выросли по итогам торгов в среду, биржи Гонконга были закрыты по случаю Праздника двойной девятки.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%.

Инвесторы ждут в четверг встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР...    читать дальше
.
29 октября 2025 года 13:51
США достигли соглашения с Южной Кореей по торговле - Трамп
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что американской стороне удалось достичь соглашения с Южной Кореей по торговле.

"Мы достигли соглашения, практически окончательно согласовали торговое соглашение", - заявил он в ходе обеда с президентом Южной Кореи Ли Чжэ...
.
29 октября 2025 года 13:45
Биржевая цена 92-го бензина за три дня упала на Петербургской бирже на 12%
Снижение стоимости бензинов продолжается на Петербургской бирже третий день подряд, за это время цена 92-го бензина упала на 12%.

Согласно данным биржи, по индексу Европейской части России (учитывается при расчете топливного демпфера для бюджетных выплат нефтяным...    читать дальше
.
29 октября 2025 года 13:37
OpenAI может выйти на биржу в 2027 году
Американская ИИ-компания OpenAI может выйти на биржу в 2027 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Это стало возможным после завершившейся в понедельник реструктуризации, в результате которой коммерческая структура компании была преобразована в...    читать дальше
.
