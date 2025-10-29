Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4887,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2974,18 млрд руб.

29 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 октября составили по Российской Федерации 4887,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4642,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5257 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4993,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 октября составили 2974,18 млрд руб. против 3034,71805 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

