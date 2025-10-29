29 октября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
29 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|февраль 2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|март 2025
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|март 2025
29 октября 2025 года 15:12
Перевозки пассажиров речным транспортом в РФ в январе-сентябре 2025 года выросли до 11,1 млн человек, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"По пассажирским перевозкам наблюдаем позитивную динамику....
29 октября 2025 года 15:04
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити уведомила Вашингтон, что Токио пока продолжит импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), сообщает в среду агентство "Киодо".
По словам представителя правительства Японии, Такаити обозначила эту позицию в ходе встречи с...
29 октября 2025 года 14:59
Японская Honda Motor Co. приостановила производство автомобилей в Мексике из-за дефицита полупроводников, сообщает Nikkei со ссылкой на источники.
По словам источников, проблема возникла из-за спора вокруг нидерландского производителя полупроводников Nexperia,...
29 октября 2025 года 14:51
Более 9 млн кв.м недвижимости построили в Москве с начала текущего года, сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики города.
"За девять месяцев этого года в столице за счет бюджетных и внебюджетных средств построили почти 9,2 млн кв.м недвижимости,...
29 октября 2025 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,57 пункта (0,945%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2518,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2531,25 (+1,45%) пункта,...
29 октября 2025 года 14:43
Banco Santander SA, крупнейший банк Испании, в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 7,8%, при этом показатель превзошел ожидания аналитиков.
Как говорится в пресс-релизе Santander, его чистая прибыль в июле-сентябре составила рекордные 3,5 млрд евро по сравнению...
29 октября 2025 года 14:35
Цены на нефть перешли к умеренному росту днем в среду после снижения по итогам трех предыдущих сессий подряд.
Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:10 мск повышается на $0,25 (0,39%), до $64,65 за...
29 октября 2025 года 14:32
Опыт противодействия недобросовестным практикам с признаками мошенничества в сфере ОСАГО и достигнутые в этом положительные результаты показывают, что при консолидации усилий всех сторон и властей региона успеха можно добиться за год, сообщила председатель Банка России Эльвира...
29 октября 2025 года 14:26
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26249 с погашением 16 июня 2032 года составила 84,2706% от номинала, что соответствует доходности 15,34% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую...
29 октября 2025 года 14:24
Американская Caterpillar, производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в третьем квартале 2025 года сократила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.
Как...
29 октября 2025 года 14:16
Россияне пока потребляют морепродуктов меньше, чем рекомендовано Минздравом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом. Обращаю внимание: в тех...
29 октября 2025 года 14:08
Bank of China, один из крупнейших банков Китая, увеличил чистую прибыль на 5,1% в третьем квартале 2025 года благодаря стабилизации чистой процентной маржи и доли проблемных кредитов.
Как сообщается в отчетности банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила 60,07...
29 октября 2025 года 13:59
Азиатские рынки акций в основном выросли по итогам торгов в среду, биржи Гонконга были закрыты по случаю Праздника двойной девятки.
Китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%.
Инвесторы ждут в четверг встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР...
29 октября 2025 года 13:51
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что американской стороне удалось достичь соглашения с Южной Кореей по торговле.
"Мы достигли соглашения, практически окончательно согласовали торговое соглашение", - заявил он в ходе обеда с президентом Южной Кореи Ли Чжэ...
29 октября 2025 года 13:45
Снижение стоимости бензинов продолжается на Петербургской бирже третий день подряд, за это время цена 92-го бензина упала на 12%.
Согласно данным биржи, по индексу Европейской части России (учитывается при расчете топливного демпфера для бюджетных выплат нефтяным...
29 октября 2025 года 13:37
Американская ИИ-компания OpenAI может выйти на биржу в 2027 году, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Это стало возможным после завершившейся в понедельник реструктуризации, в результате которой коммерческая структура компании была преобразована в...
