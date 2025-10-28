Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1763 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,117 руб., максимальный - 11,259 руб. Было заключено 59930 сделок. Объем торгов составил 136092,87 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,17 руб. за юань.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 47904,666 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 350,669 млрд руб., или на...

Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно в условиях локального затишья в геополитической новостной повестке, фактором давления выступала дешевеющая нефть. В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%,...

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 29 октября, вновь выросли в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 3,92%, до 2282,24 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 2,23%, до 1964,87...

Segezha Group, недавно погасившая значительную часть долга, планирует перезапустить приостановленные на фоне финансовых трудностей инвестпроекты "Сегежа-Запад" и "Сегежа-Восток" в формате braun-field (на существующих производственных площадках) с ориентацией на переработку...

Нефть теряет в цене около 2%. Рынок на прошлой неделе отреагировал резким ростом на информацию о санкциях в отношении двух крупнейших российских нефтекомпаний, однако теперь внимание трейдеров возвращается к сигналам избытка предложения в краткосрочной...

Три комитета Госдумы предложили ЦБ подготовить аналитическую записку, которая бы продемонстрировала последствия снижения ключевой ставки до уровней ниже инфляции и инфляционных ожиданий в условиях сохраняющегося перегрева спроса. "Комитеты считают полезным представить...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,05 коп. и составил 11,176 руб. Минимальный курс юаня составил 11,114 руб., максимальный - 11,252 руб. Было заключено 12740 сделок. Объем торгов составил 30196,6 млн

De Beers в третьем квартале 2025 года увеличила производство алмазов на 38% г/г, выпустив 7,7 млн карат, сообщила контролирующая алмазодобытчика компания Anglo American. Рост вызван в первую очередь показателями месторождения Jwaneng в Ботсване в преддверии длительного простоя...

ЦБ РФ с 29 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10189,82 (-232,97) руб./грамм; на серебро - 121,55 (-0,35) руб./грамм; на платину - 4111,03 (+32,72) руб./грамм; на палладий - 3597,79 (-58,97) руб./грамм.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 92,9395 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,62 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 79,8174 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 83,26 коп.

Индекс потребительского доверия в США в октябре составил 94,6 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в сентябре значение индекса составляло 95,6 пункта, а не 94,2 пункта, как...

Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов во вторник благодаря сильным корпоративным отчетам. Трейдеры также позитивно реагируют на снижение напряженности в отношениях между США и Китаем, ожидая встречи американского президента Дональда Трампа с председателем КНР...

8 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1072 на 10 млрд 865,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк...

Рыночная стоимость Apple Inc в ходе торгов во вторник впервые превысила $4 трлн на фоне высокого спроса на новые модели смартфона iPhone. Apple стала третьей из крупнейших технологических компаний, сумевших преодолеть эту отметку. Ранее это удавалось только Nvidia Corp....

