28 октября 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
28 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|январь 2025
.
28 октября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 47904,666 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 350,669 млрд руб., или на...
.
28 октября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,94 коп. и составил 11,1763 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,117 руб., максимальный - 11,259 руб. Было заключено 59930 сделок. Объем торгов составил 136092,87...
.
28 октября 2025 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно в условиях локального затишья в геополитической новостной повестке, фактором давления выступала дешевеющая нефть.
В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%,... читать дальше
.
28 октября 2025 года 18:49
Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов во вторник с поставкой на среду, 29 октября, вновь выросли в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 3,92%, до 2282,24 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 2,23%, до 1964,87... читать дальше
.
28 октября 2025 года 18:39
Segezha Group, недавно погасившая значительную часть долга, планирует перезапустить приостановленные на фоне финансовых трудностей инвестпроекты "Сегежа-Запад" и "Сегежа-Восток" в формате braun-field (на существующих производственных площадках) с ориентацией на переработку... читать дальше
.
28 октября 2025 года 18:31
Нефть теряет в цене около 2%. Рынок на прошлой неделе отреагировал резким ростом на информацию о санкциях в отношении двух крупнейших российских нефтекомпаний, однако теперь внимание трейдеров возвращается к сигналам избытка предложения в краткосрочной... читать дальше
.
28 октября 2025 года 18:17
Три комитета Госдумы предложили ЦБ подготовить аналитическую записку, которая бы продемонстрировала последствия снижения ключевой ставки до уровней ниже инфляции и инфляционных ожиданий в условиях сохраняющегося перегрева спроса.
"Комитеты считают полезным представить... читать дальше
.
28 октября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,05 коп. и составил 11,176 руб.
Минимальный курс юаня составил 11,114 руб., максимальный - 11,252 руб. Было заключено 12740 сделок. Объем торгов составил 30196,6 млн...
.
28 октября 2025 года 17:54
De Beers в третьем квартале 2025 года увеличила производство алмазов на 38% г/г, выпустив 7,7 млн карат, сообщила контролирующая алмазодобытчика компания Anglo American. Рост вызван в первую очередь показателями месторождения Jwaneng в Ботсване в преддверии длительного простоя... читать дальше
.
28 октября 2025 года 17:50
ЦБ РФ с 29 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10189,82 (-232,97) руб./грамм; на серебро - 121,55 (-0,35) руб./грамм; на платину - 4111,03 (+32,72) руб./грамм; на палладий - 3597,79 (-58,97) руб./грамм.
.
28 октября 2025 года 17:43
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 92,9395 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 91,62 коп.
.
28 октября 2025 года 17:43
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 октября, составляет 79,8174 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 83,26 коп.
.
28 октября 2025 года 17:42
Индекс потребительского доверия в США в октябре составил 94,6 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в сентябре значение индекса составляло 95,6 пункта, а не 94,2 пункта, как... читать дальше
.
28 октября 2025 года 17:27
Американские фондовые индексы повышаются в начале торгов во вторник благодаря сильным корпоративным отчетам. Трейдеры также позитивно реагируют на снижение напряженности в отношениях между США и Китаем, ожидая встречи американского президента Дональда Трампа с председателем КНР... читать дальше
.
28 октября 2025 года 17:20
ВТБ разместил 28 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1072 на 10 млрд 865,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
.
28 октября 2025 года 17:06
Рыночная стоимость Apple Inc в ходе торгов во вторник впервые превысила $4 трлн на фоне высокого спроса на новые модели смартфона iPhone.
Apple стала третьей из крупнейших технологических компаний, сумевших преодолеть эту отметку. Ранее это удавалось только Nvidia Corp.... читать дальше
.